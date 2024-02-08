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ISW оценил, зачем россияне перкинули «Росгвардию» к границам Харьковщины

Мир 08:05   08.02.2024
Оксана Горун
ISW оценил, зачем россияне перкинули «Росгвардию» к границам Харьковщины

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке проинформировал: проводить крупномасштабные наступательные операции из Белгородской в Харьковскую область армия РФ вряд ли может.

«Сообщается, что отдельные сотрудники «Росгвардии» провели оперативную передислокацию в приграничные районы Белгородской области. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 7 февраля, что в первую неделю февраля в Белгородскую область из оккупированной Донецкой области были переброшены элементы 116-й бригады специального назначения Росгвардии, а именно ее 900-й и 902-й полки», — проинформировал Институт изучения войны.

Аналитики ISW отметили, что, по их данным, ранее эти подразделения «Росгвардии» находились в оккупированной Донецкой области, куда их перебросили в декабре. Целью было обеспечение «правоохранительных целей» на оккупированных территориях.

«Их быстрая передислокация за пределы оккупированной Украины заслуживает внимания. ISW ранее посчитал, что российские войска могут начать тактические диверсионные рейды через границу в Харьковскую область из Белгородской области, чтобы отвлечь и оттеснить украинские силы от направления Купянск-Сватово-Кременная, где российские войска в настоящее время проводят наступательные операции. И развертывание как минимум двух полков Росгвардии может поддерживать такие будущие диверсионные действия. Однако российские войска по-прежнему вряд ли смогут проводить крупномасштабные наступательные операции в Харьковскую область из Белгородской области», — прокомментировали в ISW.

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Оценивая ситуацию на фронте на Харьковщине, аналитики сообщили, что под Купянском идут позиционные бои. Подтвержденных изменений линии фронта нет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 08:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке проинформировал: проводить крупномасштабные наступательные операции из Белгородской в Харьковскую область армия РФ вряд ли может".