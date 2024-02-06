Перед командованием армии РФ возникла дилемма — Машовец о боях на Харьковщине
Перед командованием 1-й танковой гвардейской армии РФ, которая задействована на территории Купянского района Харьковщины, возникла дилемма — двигаться вдоль дороги Р07 “Купянск-Сватово” в сторону села Котляровка, чтобы попытаться окружить ВСУ, или же наступать на село Песчаное, считает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
На Купянском направлении оперирует основная масса вражеской группировки войск “Запад”: 6-я общевойсковая и 1-я танковая гвардейская армии. Подразделения последней (47-я танковая, 4-я танковая и 2-я мотострелковая дивизии) атакуют с востока, рассказал Машовец в эфире канала «UKRLIFE з Людмилой Немирей».
“Недавно у них был успех — они продвинулись. Села Крахмальное, Табаевка — в том направлении… Сейчас дилемма перед командованием 1-й танковой армии встала. У них появилась возможность зайти в тыл наших подразделений, которые обороняются по рубежу Котляровки, Кисловки, Ивановки. С юга зайти вдоль дороги Р07 “Купянск-Сватово”. Прорваться в северо-западном направлении и выйти на тылы наших подразделений, которые обороняются севернее. Или наступать на Песчаное, рваться к Осколу в рамках всеобщего плана по выходу на барьерный рубеж по реке Оскол, на ее левый берег”, — рассказал эксперт.
Вести одновременно наступление в обоих направлениях, по его мнению, у 1-й танковой армии не хватает сил.
“Поэтому они подтянули туда, если я не ошибаюсь, 2-ю мотострелковую Таманскую дивизию, ее полки. Для того чтобы нарастить усилия. Но есть маленькая техническая деталь. Нужно прорвать систему обороны ВСУ севернее Табаевки. У них это пока не получается. Думаю, в ближайшие дни мы увидим, как они будут пробовать это делать”, — считает Машовец.
Напомним, захват врагом села Крахмальное в ВСУ подтвердили 21 января.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: бои, котляровка, купянск, Машовець, песчаное, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 6 февраля 2024 в 20:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перед командованием 1-й танковой гвардейской армии РФ, которая задействована на территории Купянского района Харьковщины, возникла дилемма".