Россияне планируют окружить ВСУ в районе Котляровки на Харьковщине — Машовец

Оккупанты стремятся прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине и «замкнуть кольцо» в тылах защитников, сообщил 5 февраля военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Очевидно, командование противника действительно готовится зайти во фланг и тыл нашим подразделениям, которые обороняются в районе с. Котляровка», — написал Машовец.

По его оценкам, планы и действия противника выглядят следующим образом.

«После продвижения в с. Табаевка противник, не теряя времени, в течение позавчера — вчера провел локальную перегруппировку сил и средств на этом участке. А именно – в «первую линию» им были введены подразделения 1-го танкового полка (тп) и 15-го мотострелкового полка (мсп) 2-й «таманской» мотострелковой дивизии (мсд) 1-й гв. танковой армии (ТА). С вполне предсказуемой задачей – прорвать оборону ВСУ по направлению Табаевка – Степная Новоселовка, вдоль дороги Р-07 и продвинувшись максимально «глубоко» в северо-западном направлении, отрезать наши подразделения, обороняющиеся восточнее этой дороги по рубежу Кисловка – Котляровка, а также создать условия для ухода наших войск из района с. Ивановка… Оставалась маленькая «техническая» деталь — собственно прорвать оборону украинских войск севернее с. Табаевка и продвинуться в с. Степная Новоселовка с юга… Поэтому, начиная с вечера 3 февраля, противник этим и начал заниматься», — отметил Машовец.

По замыслу противника, подразделения 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии (26-й танковый полк) вместе с 12-м танковым полком 4-й «кантемировской» танковой дивизии должны были прорваться севернее и южнее района обороны ВСУ по рубежу Кисловка — Котляровка и «замкнуть кольцо окружения».

На данный момент реализовать этот план россиянам не удалось, однако ситуацию сложно назвать спокойной.

«В реальности, 12-й тп противника выполнить задачу не смог, зато вот 26-й тп противника таки смог сначала продвинуться к Крахмальному, а затем, в соответствии с планом, начал «забирать севернее», пытаясь выйти на тылы нашей «котляровской группы». Проблема российского командования была лишь в том, что ему банально не хватило сил одного 26-го тп, чтобы он смог с ходу, действуя вдоль дороги, самостоятельно сразу «вывалиться» в Степную Новоселовку и выполнить план «за двоих», — пояснил военный обозреватель.

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Он считает, что, несмотря на временную неудачу, от основного плана наступления армия РФ не отказалась. А этот план — «прорыв на флангах и «замыкание кольца» в тылу района обороны ВСУ». По мнению Машовца, оккупанты решили несколько «модернизировать» этот план, сконцентрировав усилия преимущественно на южном участке.

«Выйдет это у них или не выйдет… сейчас «гадать» вряд ли стоит. По-видимому, командование российской 1-й гв. ТА, на этот раз проявляет особую настойчивость в деле «борьбы за почетное звание дома высокой культуры быта»… После Харьковско-Сумской и Изюмской историй, которые существенно осквернили реноме этого танкового колхоза им. путина, они из штанов выпрыгивают, чтобы его исправить… поэтому, «просто так» от Купянска они не откажутся», — прогнозирует военный обозреватель «ИС».