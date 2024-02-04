Синегубов прокомментировал планы РФ захватить Купянск до марта

Издание Forbes сообщило, что РФ сконцентрировала 500 танков на Купянском направлении и планирует захватить Купянск до марта.

Почему март? Потому что именно тогда РФ будет «голосовать» за «президента» на общенациональных выборах. Кусок Харьковщины стал бы подарком Путину в день выборов от российской армии в Украине, говорится в статье.

«Армия РФ наступает на этом направлении с февраля 2022 года. И со времени контранснаступления ВСУ оккупанты не оставляли намерений снова отвоевать эти территории, ведь для них это логистически важное направление. Поэтому ежедневно враг не прекращает наносить удары: КАбы, ФАБы, артиллерия, РСЗО, дроны – РФ применяет на Купянщине весь арсенал оружия. Уже более полугода на всех участках фронта ведутся тяжелые бои, россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности. Но ВСУ все это время отражает атаки врага, мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки», — заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.