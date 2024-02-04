Live
  • Вс 04.02.2024
    • Харьков
  •   +2°С
  • USD 37.6
  • EUR 40.67

Синегубов прокомментировал планы РФ захватить Купянск до марта

Происшествия 22:19   04.02.2024
Оксана Якушко
Синегубов прокомментировал планы РФ захватить Купянск до марта

Издание Forbes сообщило, что РФ сконцентрировала 500 танков на Купянском направлении и планирует захватить Купянск до марта.

Почему март? Потому что именно тогда РФ будет «голосовать» за «президента» на общенациональных выборах. Кусок Харьковщины стал бы подарком Путину в день выборов от российской армии в Украине, говорится в статье.

«Армия РФ наступает на этом направлении с февраля 2022 года. И со времени контранснаступления ВСУ оккупанты не оставляли намерений снова отвоевать эти территории, ведь для них это логистически важное направление. Поэтому ежедневно враг не прекращает наносить удары: КАбы, ФАБы, артиллерия, РСЗО, дроны – РФ применяет на Купянщине весь арсенал оружия. Уже более полугода на всех участках фронта ведутся тяжелые бои, россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности. Но ВСУ все это время отражает атаки врага, мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки», — заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: У Купянска бойцам не хватает снарядов и людей, которые сменят военных (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Немного поработал в ХОВА и чудом разбогател: декларация экс-помощника Мураева
Немного поработал в ХОВА и чудом разбогател: декларация экс-помощника Мураева
03.02.2024, 09:39
Синегубов прокомментировал планы РФ захватить Купянск до марта
Синегубов прокомментировал планы РФ захватить Купянск до марта
04.02.2024, 22:19
Скандал в Харькове: в пиццерии отказались накормить бойца, но потом извинились
Скандал в Харькове: в пиццерии отказались накормить бойца, но потом извинились
04.02.2024, 13:17
Ветрено и скользко. Какой будет погода 5 февраля в Харькове и области
Ветрено и скользко. Какой будет погода 5 февраля в Харькове и области
04.02.2024, 20:27
Главные новости Харькова 4.02: у Купянска россияне не штурмовали позиции ВСУ
Главные новости Харькова 4.02: у Купянска россияне не штурмовали позиции ВСУ
04.02.2024, 19:51
У Купянска бойцам не хватает снарядов и людей, которые сменят военных (видео)
У Купянска бойцам не хватает снарядов и людей, которые сменят военных (видео)
04.02.2024, 15:06

Новости по теме:

15:06
У Купянска бойцам не хватает снарядов и людей, которые сменят военных (видео)
09:46
Синегубов показал последствия удара ФАБ-500 по Купянску (фото)
08:22
Утром россияне сбросили ФАБы на Купянск, повреждена ЛЭП — Тимошко
14:44
Около 40 тысяч военных сосредоточил враг на Купянском направлении – ВСУ
18:35
Рубил лес для россиян. Работник лесхоза на Харьковщине сотрудничал с врагами

Вы читали новость: «Синегубов прокомментировал планы РФ захватить Купянск до марта»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 22:19;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Издание Forbes сообщило, что РФ сконцентрировала 500 танков на Купянском направлении и планирует захватить Купянск до марта.".