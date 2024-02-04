У Купянска бойцам не хватает снарядов и людей, которые сменят военных (видео)
Купянск в Харьковской области стал не просто одной из самых тяжелых точек на линии фронта, но и местом, где остро ощущают дефицит снарядов и людей, готовых сменить измотанных 2-летней войной бойцов ВСУ, рассказывает в репортаже DW.
«Купянск – одно из самых тяжелых мест, где мы когда-либо сражались. Россияне используют своих людей как пушечное мясо. Вначале они присылали сюда зеков. Россияне не жалуют людей – ни своих, ни наших», — оценивает ситуацию военнослужащий ВСУ с позывным «Журналист».
«Я думаю, что 80%-90% бойцов хотели бы, чтобы их сменили. Хотелось бы знать от нашего государства, когда это может закончиться. То есть какой-то ограниченный срок, сколько человек должен служить», — говорит боец с позывным «Изгой».
В войска сейчас практически не приходят новые добровольцы. Сокращение запасов боеприпасов и отсутствие новых боеприпасов заставляет бойцов проявлять творческий подход.
В боевую часть снаряда они добавляют больше тротила и даже гвозди или маленькие металлические шарики – чтобы усилить его разрушительное воздействие. Пока новых поставок вооружения не будет, солдатам придется работать с тем, что есть.
«Все понимают, что сменят нас еще не скоро. Поэтому мы набираемся сил, вдохновения и терпения, чтобы продолжать борьбу. У нас нет другого выбора. Это, конечно, заезженная фраза, но если не мы, то кто?» — говорит Олег Филипчук из 115-ой отдельной механизированной бригады.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: бойцы, военнослужащие ВСУ, война, дефицит, купянск, люди, россияне, снаряды, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 15:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянск в Харьковской области стал не просто одной из самых тяжелых точек на линии фронта, но и местом, где остро ощущают дефицит снарядов и людей, готовых сменить измотанных 2-летней войной бойцов ВСУ, рассказывает в репортаже DW.".