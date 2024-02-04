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У Купянска бойцам не хватает снарядов и людей, которые сменят военных (видео)

Происшествия 15:06   04.02.2024
Оксана Якушко
У Купянска бойцам не хватает снарядов и людей, которые сменят военных (видео)

Купянск в Харьковской области стал не просто одной из самых тяжелых точек на линии фронта, но и местом, где остро ощущают дефицит снарядов и людей, готовых сменить измотанных 2-летней войной бойцов ВСУ, рассказывает в репортаже DW.

«Купянск – одно из самых тяжелых мест, где мы когда-либо сражались. Россияне используют своих людей как пушечное мясо. Вначале они присылали сюда зеков. Россияне не жалуют людей – ни своих, ни наших», — оценивает ситуацию военнослужащий ВСУ с позывным «Журналист».

«Я думаю, что 80%-90% бойцов хотели бы, чтобы их сменили. Хотелось бы знать от нашего государства, когда это может закончиться. То есть какой-то ограниченный срок, сколько человек должен служить», — говорит боец с позывным «Изгой».

В войска сейчас практически не приходят новые добровольцы. Сокращение запасов боеприпасов и отсутствие новых боеприпасов заставляет бойцов проявлять творческий подход.

В боевую часть снаряда они добавляют больше тротила и даже гвозди или маленькие металлические шарики – чтобы усилить его разрушительное воздействие. Пока новых поставок вооружения не будет, солдатам придется работать с тем, что есть.

«Все понимают, что сменят нас еще не скоро. Поэтому мы набираемся сил, вдохновения и терпения, чтобы продолжать борьбу. У нас нет другого выбора. Это, конечно, заезженная фраза, но если не мы, то кто?» — говорит Олег Филипчук из 115-ой отдельной механизированной бригады.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 февраля 2024 в 15:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянск в Харьковской области стал не просто одной из самых тяжелых точек на линии фронта, но и местом, где остро ощущают дефицит снарядов и людей, готовых сменить измотанных 2-летней войной бойцов ВСУ, рассказывает в репортаже DW.".