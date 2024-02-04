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У Куп’янська бійцям ЗСУ не вистачає снарядів і людей, які змінять їх (відео)

Події 15:06   04.02.2024
Оксана Якушко
У Куп’янська бійцям ЗСУ не вистачає снарядів і людей, які змінять їх (відео)

Куп’янськ у Харківській області став не просто однією з найважчих точок на лінії фронту, а й місцем, де гостро відчувають дефіцит снарядів і людей, які готові змінити бійців ЗСУ, виснажених 2-річною війною, розповідає в репортажі DW.

«Куп’янськ – одне з найважчих місць, де ми коли-небудь боролися. Росіяни використовують своїх людей як гарматне м’ясо. Спочатку вони надсилали сюди зеків. Росіяни не бережуть людей – ані своїх, ані наших», – оцінює ситуацію військовослужбовець ЗСУ із позивним «Журналіст».

«Я думаю, що 80%-90% бійців хотіли б, щоб їх змінили. Хотілося б знати від нашої держави, коли це може скінчитися. Тобто якийсь обмежений термін, скільки людина має служити», – каже боєць із позивним «Ізгой».

До війська зараз практично не приходять нові добровольці. Скорочення запасів боєприпасів та відсутність нових боєприпасів змушує бійців виявляти творчий підхід.

У бойову частину снаряда вони додають більше тротилу і навіть цвяхи чи маленькі металеві кульки – щоби посилити його руйнівну дію. Поки нових постачань озброєння не буде, солдатам доведеться працювати з тим, що є.

«Всі розуміють, що змінять нас ще не скоро. Тому ми набираємося сил, натхнення та терпіння, щоб продовжувати боротьбу. В нас немає іншого вибору. Це, звичайно, заїжджена фраза, але якщо не ми, то хто?” – каже Олег Філіпчук із 115-ої окремої механізованої бригади.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2024 в 15:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янськ у Харківській області став не просто однією з найважчих точок на лінії фронту, а й місцем, де гостро відчувають дефіцит снарядів і людей, які готові змінити бійців ЗСУ, виснажених 2-річною війною, розповідає в репортажі DW.".