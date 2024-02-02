Близько 40 тисяч військових зосередив ворог на Куп’янському напрямку – ЗСУ
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На Куп’янському напрямку ворог зібрав досить потужне угрупування, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.
«Ворог там тримає близько 40 тисяч особового складу, більше пів тисячі танків, 650 ББМ, 430 артсистем та ще більше ніж півтори сотні РСЗВ», – зазначив Євлаш.
Він також додав, що наразі противник продовжує свої наступальні дії поблизу Куп’янська і Табаївки. Зокрема, за Табаївку точаться артилерійські дуелі. Однак, запевнив Євлаш, населений пункт не перебуває під контролем окупантів.
За минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські воїни знищили 228 окупантів та 75 одиниць техніки. Серед якої – танки, БМП, комплекси відеоспостереження, різні типи РЕБ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ворог, ЗСУ, куп'янск, Купянское, направлення, окупанти, Табаевка;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 14:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог зібрав досить потужне угрупування, повідомив в етері нацмарафону начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.".