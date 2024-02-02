Live
  • Пт 02.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.6
  • EUR 40.67

Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною

Події 07:37   02.02.2024
Оксана Горун
Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 2 лютого поінформував про результати роботи ППО по російських “шахедах”, а також обстріли та обстановку на фронті.

“Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено”, – поінформували в ГШ.

Повітряна тривога через “шахеди” лунала й на Харківщині – з 00:56 по 03:57. У Харкові обійшлося без вибухів

Російські окупанти за добу завдали авіаударів по Вовчанську, Вільхуватці, Колодязному, Синьківці та Піщаному. 150 населених пунктів в Україні були під артилерійським обстрілом. Ворог завдав двох ракетних ударів, 85 – авіаційних і здійснив 79 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 63 бойові зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Іванівки Харківської області“, – зазначили в Генштабі.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження загарбників і одному ЗРК противника. Ракетники вдарили по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотирьох артилерійських засобах і станції радіоелектронної боротьби росіян.

“Також минулої доби силами ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму знищено ракетний катер 41 бригади ракетних катерів чорноморського флоту рф”, – підкреслили в Генштабі.

Читайте також: Ракетний катер РФ “Івановець” потопили у Криму спецпризначенці ГУР (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 2 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу
Головні новини Харкова 2 лютого: як минула ніч, зведення Генштабу
02.02.2024, 07:45
Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною
Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною
02.02.2024, 07:37
Уламки ракети Х-22 несподівано знайшли біля траси Київ – Харків (фото)
Уламки ракети Х-22 несподівано знайшли біля траси Київ – Харків (фото)
02.02.2024, 07:23
Сьогодні 2 лютого: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 лютого: яке свято та день в історії
02.02.2024, 06:00
Гриби росли у поїзді: харків’янка опублікувала фото
Гриби росли у поїзді: харків’янка опублікувала фото
01.02.2024, 22:23
Харківська художниця Соня Морозюк сховала свої квартири, які ДБР арештувала
Харківська художниця Соня Морозюк сховала свої квартири, які ДБР арештувала
01.02.2024, 20:22

Новини за темою:

07:18
Нічна атака “шахедів”: два збили на Харківщині – дані Генштабу та ПС ЗСУ
14:28
Зеленський звільнить Залужного через різні погляди на мобілізацію – ЗМІ
08:08
Російські війська досягли успіхів на критичному маршруті до Куп’янська – ISW
07:31
Генштаб: уночі атакували 20 “шахедів”, 14 збили. Під ударом був і Харків
18:22
Удари РФ завдали збитків Харкову на 10 мільярдів доларів – Терехов

Ви читали новину: «Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 07:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 2 лютого поінформував про результати роботи ППО по російських “шахедах”, а також обстріли та обстановку на фронті".