Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною
Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 2 лютого поінформував про результати роботи ППО по російських “шахедах”, а також обстріли та обстановку на фронті.
“Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено”, – поінформували в ГШ.
Повітряна тривога через “шахеди” лунала й на Харківщині – з 00:56 по 03:57. У Харкові обійшлося без вибухів
Російські окупанти за добу завдали авіаударів по Вовчанську, Вільхуватці, Колодязному, Синьківці та Піщаному. 150 населених пунктів в Україні були під артилерійським обстрілом. Ворог завдав двох ракетних ударів, 85 – авіаційних і здійснив 79 обстрілів з РСЗВ.
На фронті зафіксували 63 бойові зіткнення.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Іванівки Харківської області“, – зазначили в Генштабі.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження загарбників і одному ЗРК противника. Ракетники вдарили по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотирьох артилерійських засобах і станції радіоелектронної боротьби росіян.
“Також минулої доби силами ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму знищено ракетний катер 41 бригади ракетних катерів чорноморського флоту рф”, – підкреслили в Генштабі.
Читайте також: Ракетний катер РФ “Івановець” потопили у Криму спецпризначенці ГУР (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 07:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 2 лютого поінформував про результати роботи ППО по російських “шахедах”, а також обстріли та обстановку на фронті".