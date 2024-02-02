Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 2 лютого поінформував про результати роботи ППО по російських “шахедах”, а також обстріли та обстановку на фронті.

“Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено”, – поінформували в ГШ.

Повітряна тривога через “шахеди” лунала й на Харківщині – з 00:56 по 03:57. У Харкові обійшлося без вибухів

Російські окупанти за добу завдали авіаударів по Вовчанську, Вільхуватці, Колодязному, Синьківці та Піщаному. 150 населених пунктів в Україні були під артилерійським обстрілом. Ворог завдав двох ракетних ударів, 85 – авіаційних і здійснив 79 обстрілів з РСЗВ.

На фронті зафіксували 63 бойові зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Іванівки Харківської області“, – зазначили в Генштабі.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження загарбників і одному ЗРК противника. Ракетники вдарили по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотирьох артилерійських засобах і станції радіоелектронної боротьби росіян.

“Також минулої доби силами ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму знищено ракетний катер 41 бригади ракетних катерів чорноморського флоту рф”, – підкреслили в Генштабі.