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Ракетний катер РФ “Івановець” потопили у Криму спецпризначенці ГУР (відео)

Події 13:20   01.02.2024
Олена Нагорна
Ракетний катер РФ “Івановець” потопили у Криму спецпризначенці ГУР (відео)

Ракетний катер “Івановець” Чорноморського флоту РФ знищили в ніч проти 1 лютого спецназівці підрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомили у телеграм-каналі ГУР, судно ворога було на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

“Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом. «Івановець» дав крен на корму і затонув.  Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів”, – зазначили в ГУР і додали, що пошуково-рятувальна операція росіян на Донузлаві, попередньо, успіху не мала.

Відео: ГУР МОУ

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 13:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракетний катер “Івановець” Чорноморського флоту РФ знищили в ніч проти 1 лютого спецназівці підрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України.".