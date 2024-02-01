Ракетний катер РФ “Івановець” потопили у Криму спецпризначенці ГУР (відео)

Ракетний катер “Івановець” Чорноморського флоту РФ знищили в ніч проти 1 лютого спецназівці підрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомили у телеграм-каналі ГУР, судно ворога було на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

“Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом. «Івановець» дав крен на корму і затонув. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів”, – зазначили в ГУР і додали, що пошуково-рятувальна операція росіян на Донузлаві, попередньо, успіху не мала.

Відео: ГУР МОУ