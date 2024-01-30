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Буданов: як довго наступатиме ворог і чи досяг він успіху на Харківщині

Політика 19:23   30.01.2024
Олена Нагорна
Буданов: як довго наступатиме ворог і чи досяг він успіху на Харківщині

Наступ російських військових, який триває з листопада 2023 року, повністю вичерпається “десь на початку весни”, очікує начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Станом на зараз уже два з половиною місяці як він іде. Результати – самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі – точно це буде неправдою. На жаль для нас, певне просування в полях у них є, біля Авдіївки те, що сталося. Але це не те, на що вони розраховували. Вони хотіли, можливо, швидше вийти на бар’єрний рубіж по річці Чорний Жеребець, по Харківській області, і вийти на адмінкордони Донецької й Луганської областей. Навіть близько цього немає. Але їхній наступ ще триває. Десь на початку весни він вичерпається вже повністю“, – сказав Буданов в інтерв’ю в етері нацмарафону.

Глава ГУР не став прогнозувати, яким буде 2024 рік для України у військовому плані, наголосивши, що це питання до Генштабу. При цьому він очікує, що “бавовна” у Криму продовжиться.

Як і за правилами будь-якої, як то кажуть, гри: ти робиш хід, противник робить хід. Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш“, – каже Буданов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Січня 2024 в 19:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступ російських військових, який триває з листопада 2023 року, повністю вичерпається “десь на початку весни”, очікує начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.".