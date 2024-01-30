Буданов: как долго будет наступать враг и достиг ли он успеха на Харьковщине

Наступление российских военных, которое продолжается с ноября 2023 года, полностью иссякнет «где-то в начале весны», ожидает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«Уже два с половиной месяца как оно идет. Результаты — сами видите. Сказать, что они для них какие-то большие — точно это будет неправдой. К сожалению для нас, определенное продвижение в полях у них есть, возле Авдеевки то, что произошло. Но это не то, на что они рассчитывали. Они хотели, возможно, быстрее выйти на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец, по Харьковской области, и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Даже близко этого нет. Но их наступление еще продолжается. Где-то в начале весны оно иссякнет уже полностью», — сказал Буданов в интервью в эфире нацмарафона.

Глава ГУР не стал прогнозировать, каким будет 2024 год для Украины в военном плане, отметив, что это вопрос к Генштабу. При этом он ожидает, что «бавовна» в Крыму продолжится.

«Как и по правилам любой игры: ты делаешь ход, противник делает ход. Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш», — говорит Буданов.