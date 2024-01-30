Вражеские ДРГ и бои за Табаевку – Синегубов о ситуации на Харьковщине
На Харьковщине систематически фиксируют вражеские ДРГ, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Северо-восточное направление, Волчанское направление – мы фиксируем примерно раз в неделю выход ДРГ врага. Однако наши ВСУ на это реагируют, оккупантам наносится огненное поражение и они уходят», — отметил глава ХОВА.
Он также сообщил, что в регионе самым сложным остается Купянское направление. В частности, ситуация вблизи Синьковки и Табаевки.
«За них сейчас идут бои. ВСУ отбили 7 вражеских атак на этих направлениях», — добавил Синегубов.
Кроме этого он сообщил, что за две недели из опасных населенных пунктов Купянщины вывезли 300 человек, из них 30 – дети.
Читайте также: Зачем РФ Табаевка на Харьковщине и что там происходит — утренние данные ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: бои, дрг, синєгубов, ситуация, харьковщина, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Вражеские ДРГ и бои за Табаевку – Синегубов о ситуации на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 16:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине систематически фиксируют вражеские ДРГ, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".