Вражеские ДРГ и бои за Табаевку – Синегубов о ситуации на Харьковщине

На Харьковщине систематически фиксируют вражеские ДРГ, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Северо-восточное направление, Волчанское направление – мы фиксируем примерно раз в неделю выход ДРГ врага. Однако наши ВСУ на это реагируют, оккупантам наносится огненное поражение и они уходят», — отметил глава ХОВА.

Он также сообщил, что в регионе самым сложным остается Купянское направление. В частности, ситуация вблизи Синьковки и Табаевки.

«За них сейчас идут бои. ВСУ отбили 7 вражеских атак на этих направлениях», — добавил Синегубов.

Кроме этого он сообщил, что за две недели из опасных населенных пунктов Купянщины вывезли 300 человек, из них 30 – дети.