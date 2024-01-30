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Вражеские ДРГ и бои за Табаевку – Синегубов о ситуации на Харьковщине

Общество 16:05   30.01.2024
Виктория Яковенко
Вражеские ДРГ и бои за Табаевку – Синегубов о ситуации на Харьковщине

На Харьковщине систематически фиксируют вражеские ДРГ, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Северо-восточное направление, Волчанское направление – мы фиксируем примерно раз в неделю выход ДРГ врага. Однако наши ВСУ на это реагируют, оккупантам наносится огненное поражение и они уходят», — отметил глава ХОВА.

Он также сообщил, что в регионе самым сложным остается Купянское направление. В частности, ситуация вблизи Синьковки и Табаевки.

«За них сейчас идут бои. ВСУ отбили 7 вражеских атак на этих направлениях», — добавил Синегубов.

Кроме этого он сообщил, что за две недели из опасных населенных пунктов Купянщины вывезли 300 человек, из них 30 – дети.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 16:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине систематически фиксируют вражеские ДРГ, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".