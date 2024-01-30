Ворожі ДРГ та бої за Табаївку – Синєгубов про ситуацію на Харківщині

На Харківщині систематично фіксують ворожі ДРГ, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Північно-східний напрямок, Вовчанський напрямок – ми фіксуємо приблизно раз на тиждень вихід ДРГ ворога. Однак наші ЗСУ на це реагують, окупантам наноситься вогневе ураження і вони відходять», – зазначив голова ХОВА.

Він також повідомив, що в регіоні найскладнішим залишається Куп’янський напрямок. Зокрема ситуація поблизу Синьківки й Табаївки.

«За них наразі точаться бої. ЗСУ відбили 7 ворожих атак на цих напрямках», – додав Синєгубов.

Крім цього він повідомив, що за два тижні з небезпечних населених пунктів Куп’янщини вивезли 300 людей, з них 30 – діти.