Ракетный катер РФ «Ивановец» отправили на дно в Крыму спецназовцы ГУР (видео)
Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ уничтожили в ночь на 1 февраля спецназовцы подразделения Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как сообщили в Telegram-канале ГУР, судно врага было на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.
«В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением. «Ивановец» дал крен на корму и затонул. Стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов», — отметили в ГУР и добавили, что поисково-спасательная операция россиян на Донузлаве, предварительно, успеха не имела.
Видео: ГУР МОУ
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ГУР, ивановец, катер, Крым, рф;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 13:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ уничтожили в ночь на 1 февраля спецназовцы подразделения Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины.".