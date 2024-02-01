Ракетный катер РФ «Ивановец» отправили на дно в Крыму спецназовцы ГУР (видео)

Ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ уничтожили в ночь на 1 февраля спецназовцы подразделения Group 13 Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как сообщили в Telegram-канале ГУР, судно врага было на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

«В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением. «Ивановец» дал крен на корму и затонул. Стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов», — отметили в ГУР и добавили, что поисково-спасательная операция россиян на Донузлаве, предварительно, успеха не имела.

Видео: ГУР МОУ