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Генштаб: ночью сбили 11 «шахедов» из 25, летали и над Харьковщиной

Происшествия 07:37   02.02.2024
Оксана Горун
Генштаб: ночью сбили 11 «шахедов» из 25, летали и над Харьковщиной Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 2 февраля проинформировал о результатах работы ПВО по российским «шахедам», а также обстрелах и обстановке на фронте.

«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 вражеских дронов уничтожены», — проинформировали в ГШ.

Воздушная тревога из-за «шахедов» звучала и в Харьковской области — с 00:56 по 03:57. В Харькове обошлось без взрывов.

Российские оккупанты за сутки нанесли авиаудары по Волчанску, Ольховатке, Колодезному, Синьковке и Песчаному. 150 населенных пунктов в Украине были под артиллерийскими обстрелами. Враг нанес два ракетных удара, 85 — авиационных и совершил 79 обстрелов из РСЗО.

На фронте зафиксировали 63 боевых столкновения.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении отбиты пять атак врага возле Ивановки Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения захватчиков, и одному ЗРК противника. Ракетчики ударили по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четырем артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы россиян.

«Также за прошедшие сутки силами ГУР МО Украины в западной части временно оккупированного Крыма уничтожен ракетный катер 41 бригады ракетных катеров черноморского флота рф», — подчеркнули в Генштабе.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 07:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 2 февраля проинформировал о результатах работы ПВО по российским «шахедам», а также обстрелах и обстановке на фронте".