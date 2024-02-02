Главные новости Харькова 2 февраля: как прошла ночь, сводка Генштаба

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07:45

Генштаб: ночью сбили 11 «шахедов» из 25, летали и над Харьковщиной

«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 25 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 вражеских дронов уничтожены», — проинформировали в ГШ.

Российские оккупанты за сутки нанесли авиаудары по Волчанску, Ольховатке, Колодезному, Синьковке и Песчаному и провели пять атак в районе Ивановки на Харьковщине. Атаки отбили Силы обороны.

07:09

Ночью на Харьковщине была длительная тревога из-за угрозы «шахедов»

Воздушная тревога ночью была объявлена с 00:56 по 03:57. Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе атаки российских «шахедов».

Группы беспилотников начали появляться над территорией Украины еще с 22:30. Они залетали с юга в центр и дальше двигались на север и северо-восток страны. Над территорией Харьковской области БПЛА кружили в течение более чем двух часов — о них предупреждали в 01:59 и 02:58. Причем в последний раз — уже об одном «шахеде», а не группе. Харькова (если именно областной центр был целью) беспилотник не достиг. Обошлось без взрывов.