Главные новости 1 февраля: планы РФ по Харькову, восстановленный роддом

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

18:15

Как выглядел роддом №1 в Харькове после ударов РФ и выглядит сейчас после восстановления

В пресс-службе горсовета сообщили, что 1 февраля роддом открылся после почти двух лет простоя. В стационаре восстановили кровлю, входные группы, окна и двери в палатах. Эти работы провели при содействии Международной организации по миграции.

Отныне функционируют все семь роддомов Харькова.



Роддом после обстрелов



Восстановленный роддом

17:26

Уволился по собственному желанию главный по культуре на Харьковщине

Эдуард Павленко написал заявление по собственному желанию и был уволен с должности директора департамента культуры и туризма ХОВА еще 29 декабря 2023 года, рассказала МГ «Объектив» пресс-секретарь ХОВА Елена Шаповал.

Обязанности директора департамента сейчас исполняет Александр Костин — начальник управления туризма.

Павленко отметил в Facebook, что работает заместителем гендиректора ХНАТОБа. Также он является депутатом Харьковского горсовета.

16:39

Количество вражеских обстрелов на Купянско-Лиманском направлении значительно возросло

За минувшие сутки захватчики открывали огонь 841 раз, сообщил спикер бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.

«Это достаточно много. В среднем обычно враг осуществляет от 400 до 500 обстрелов… Враг пополнил свои боекомплекты и сейчас не жалеет боеприпасов. Артиллерия бьет, но скажу, что точности у них нет. Они бьют хаотично, практически попаданий по позициям нет. Обстреливают как позиции, так и приграничные населенные пункты», — рассказал Шевцов.

Также он отметил, что тактика врага значительных изменений не претерпела — после массированного обстрела он проводит штурмовые действия при поддержке техники.

«Количество техники несколько возрастает, но это и помогает нам увеличить количество поражений. Только за прошедшие сутки враг на Лимано-Купянском направлении потерял 412 своих бойцов и 57 единиц военной техники. Среди них шесть танков и три БМП», — добавил спикер.

15:41

Волчанск и Ольховатка на Купянщине подверглись ударам около полудня. Пострадавших нет

Как сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов, по центру Волчанска захватчики ударили из РСЗО. Там поврежден многоквартирный дом.

На Ольховатку оккупанты сбросили по меньшей мере две управляемые авиабомбы. Они попали по территории сельхозпредприятия.

14:24

Роддом №1 в Харькове снова принимает беременных — Терехов

«Медучреждение будет работать в штатном режиме, как это было до войны и разрушений, вызванных обстрелами врага. В него уже госпитализировали двух первых пациенток», — пишет городской голова.

Восстановление пострадавшего помещения стало возможным при содействии Международной организации по миграции.

13:14

Атака «шахедов» на Харьков: два попадания зафиксировали на территории нефтебазы, которая сейчас не функционирует

«Здесь обошлось без пострадавших, утечки топлива не было», – сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

12:09

Работа в Харькове и области: вакансии от 15 до 25 тысяч гривен

По состоянию на 1 февраля в регионе актуальны 725 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия оператора машинного доения с зарплатой в 25 тысяч гривен. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах будет иметь 20 тысяч, а слесарь-электромонтажник – 18.

11:53

Освобожденных из плена жителей Харьковщины больше, чем сообщали — Синегубов

«Стало известно еще о трех военнослужащих из Харьковщины, которые были среди освобожденных во время 50-го обмена пленными. В общей сложности – 11 жителей области» — сообщил 1 февраля начальник ХОВА Олег Синегубов.

Раньше он информировал, что из плена освободили троих жителей Харьковского района, двоих жителей Харькова, двоих — Чугуевского района, а также одного бойца из Изюма. Все они — действующие военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

10:58

Удар КАБами по больнице на Харьковщине: появилось видео с места

«Персонал и пациенты больницы успели отреагировать на сигнал воздушной тревоги. Эвакуированы 38 человек. Пострадали 69-летняя женщина и 75-летний мужчина, от госпитализации отказались. Предварительно, враг ударил по поселку двумя авиабомбами», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

10:40

«Раньше такого не наблюдалось» — Игнат о налете «шахедов» на Харьков

«Даже четыре «шахеда» – это серьезная угроза, если они попадут в какой-то объект критической инфраструктуры, какое-нибудь уязвимое место, то могут быть неприятные последствия, — отметил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона. — Сегодня ночью хоть и два уничтожены, но последствий от атаки враждебных БПЛА серьезных нет. Нет пострадавших, к счастью. Уничтожены два. Два не уничтожены. Соответственно, мы говорили не раз об этом, что враг все чаще использует «шахеды» по прифронтовой зоне, иногда даже по линии фронта. Раньше такого не наблюдалось. Именно поэтому процент (сбития — Ред.) может быть… ниже».

08:33

Синегубов — о «шахедах» в Харькове и обстрелах области

«В 23:15 оккупанты ударили 4-мя БПЛА типа «Shahed-136″ по г. Харьков, зафиксированы попадания двух беспилотников по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе. Пострадавших нет. Два вражеских БПЛА сбили силы ПВО», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По данным Синегубова, в течение суток под обстрелами армии РФ были около 20 населенных пунктов Харьковщины. Наиболее серьезные последствия удара двух КАБ по Великому Бурлуку. Там повреждено здание районной больницы. Пациентов успели эвакуировать.

08:16

Три «шахеда» ударили по Основянскому району Харькова — прокуратура

«Ночью 31 января враг в очередной раз обстрелял г. Харьков. Задокументировано попадание трех БПЛА на территории Основянского района. Повреждены здания и помещения гражданского предприятия, произошел пожар. Без пострадавших», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

07:36

Над Харьковщиной ночью сбили два «шахеда». В Харькове были взрывы

«Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив четыре ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины два вражеских дрона уничтожены», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Командование Воздушных сил ВСУ уточнило: два «шахеда» сбили в Харьковской области.

В Харькове тем не менее после 23 часов прогремели взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что беспилотники ударили по инфраструктуре Основянского района, обошлось без пострадавших.

Повторная ночная воздушная тревога в Харькове звучала с 01:10. ВС ВСУ сообщали о полете беспилотников в Днепропетровской области в сторону Харьковщины. Отбой дали в 02:28.

07:08

Армия РФ шесть раз атаковала на Харьковщине

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении нашими защитниками отражены шесть атак врага возле Синьковки Харьковской области», — сообщил в утренней сводке 1 февраля Генштаб ВСУ.

00:45

Две КАБ сбросили на больницу в Великом Бурлуке: четверо пострадавших

Две корректируемые авиабомбы сбросили российские военные на территорию больницы в поселке Великий Бурлук вечером 31 января. Об этом сообщило руководство полиции и ХОВА.

По данным начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко, из больницы с помощью полиции и ГСЧС эвакуировали 38 человек, в том числе 33 больных (двух — лежачих). Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что четырем людям помощь оказали на месте. Обошлось без большого количества пострадавших, потому что персонал больницы успел среагировать на воздушную тревогу.