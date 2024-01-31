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«Харьков под ударом вражеских БпЛА»: горожане слышат взрывы

Происшествия 23:16   31.01.2024
Елена Нагорная
«Харьков под ударом вражеских БпЛА»: горожане слышат взрывы

Несколько групп «Шахедов» движутся в направлении Харькова, сообщило в 23:07 командование Воздушных сил ВСУ.

«Вражеские БпЛА в районе Харькова. Не покидайте укрытия. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено», — пишет начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Угроза для города продолжается — Харьков под ударом вражеских БпЛА», — написал Мельник в 23:14.

Харьковчане слышат взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов призывает быть в укрытиях.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:27. Командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что над Харьковщиной вероятно «Шахеды».

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 23:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько групп «Шахедов» движутся в направлении Харькова, сообщило в 23:07 командование Воздушных сил ВСУ.".