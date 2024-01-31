«Харьков под ударом вражеских БпЛА»: горожане слышат взрывы
Несколько групп «Шахедов» движутся в направлении Харькова, сообщило в 23:07 командование Воздушных сил ВСУ.
«Вражеские БпЛА в районе Харькова. Не покидайте укрытия. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено», — пишет начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«Угроза для города продолжается — Харьков под ударом вражеских БпЛА», — написал Мельник в 23:14.
Харьковчане слышат взрывы. Начальник ХОВА Олег Синегубов призывает быть в укрытиях.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в регионе в 22:27. Командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что над Харьковщиной вероятно «Шахеды».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, воздушные силы, дрони, дроны, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 23:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несколько групп «Шахедов» движутся в направлении Харькова, сообщило в 23:07 командование Воздушных сил ВСУ.".