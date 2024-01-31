Вражеские «Шахеды» над Харьковщиной: объявлена тревога, просят не снимать ПВО
В небе над Харьковской областью замечены вражеские беспилотники, сообщил в 22:27 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.
Спустя мгновение в регионе объявили воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что над Харьковщиной вероятно «Шахеды», и они держат курс на запад.
«Несколько групп «Шахедов» движутся в направлении Чугуева с востока», — добавило командование в 22:36.
Угрозу вражеских БпЛА также подтверждает начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотники, воздушные силы, дрони, дроны, Мельник, тревога, Харьков., шахеды;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 22:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В небе над Харьковской областью замечены вражеские беспилотники, сообщил в 22:27 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".