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Вражеские «Шахеды» над Харьковщиной: объявлена тревога, просят не снимать ПВО

Происшествия 22:40   31.01.2024
Елена Нагорная
Вражеские «Шахеды» над Харьковщиной: объявлена тревога, просят не снимать ПВО

В небе над Харьковской областью замечены вражеские беспилотники, сообщил в 22:27 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Спустя мгновение в регионе объявили воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что над Харьковщиной вероятно «Шахеды», и они держат курс на запад.

«Несколько групп «Шахедов» движутся в направлении Чугуева с востока», — добавило командование в 22:36.

Угрозу вражеских БпЛА также подтверждает начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 22:40;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В небе над Харьковской областью замечены вражеские беспилотники, сообщил в 22:27 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".