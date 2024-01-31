Вражеские «Шахеды» над Харьковщиной: объявлена тревога, просят не снимать ПВО

В небе над Харьковской областью замечены вражеские беспилотники, сообщил в 22:27 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Спустя мгновение в регионе объявили воздушную тревогу. Командование Воздушных сил ВСУ проинформировало, что над Харьковщиной вероятно «Шахеды», и они держат курс на запад.

«Несколько групп «Шахедов» движутся в направлении Чугуева с востока», — добавило командование в 22:36.

Угрозу вражеских БпЛА также подтверждает начальник ХОВА Олег Синегубов.