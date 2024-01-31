Ворожі “шахеди” над Харківщиною: оголошено тривогу, просять не знімати ППО
У небі над Харківською областю помічені ворожі безпілотники, повідомив о 22:27 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.
За мить у регіоні оголосили повітряну тривогу. Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що над Харківщиною ймовірно “шахеди”, і вони тримають курс на захід.
“Кілька груп “шахедів” рухаються у напрямку Чугуєва зі сходу”, – додало командування о 22:36.
Загрозу ворожих БпЛА також підтверджує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: беспилотники, воздушные силы, дрони, Мельник, тревога, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 22:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У небі над Харківською областю помічені ворожі безпілотники, повідомив о 22:27 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".