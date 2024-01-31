Ворожі “шахеди” над Харківщиною: оголошено тривогу, просять не знімати ППО

У небі над Харківською областю помічені ворожі безпілотники, повідомив о 22:27 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

За мить у регіоні оголосили повітряну тривогу. Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що над Харківщиною ймовірно “шахеди”, і вони тримають курс на захід.

“Кілька груп “шахедів” рухаються у напрямку Чугуєва зі сходу”, – додало командування о 22:36.

Загрозу ворожих БпЛА також підтверджує начальник ХОВА Олег Синєгубов.