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Ворожі “шахеди” над Харківщиною: оголошено тривогу, просять не знімати ППО

Події 22:40   31.01.2024
Олена Нагорна
Ворожі “шахеди” над Харківщиною: оголошено тривогу, просять не знімати ППО

У небі над Харківською областю помічені ворожі безпілотники, повідомив о 22:27 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

За мить у регіоні оголосили повітряну тривогу. Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що над Харківщиною ймовірно “шахеди”, і вони тримають курс на захід.

“Кілька груп “шахедів” рухаються у напрямку Чугуєва зі сходу”, – додало командування о 22:36.

Загрозу ворожих БпЛА також підтверджує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Ворог атакував біля Синьківки на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 22:40;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У небі над Харківською областю помічені ворожі безпілотники, повідомив о 22:27 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".