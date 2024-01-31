Ворог атакував біля Синьківки на Харківщині за підтримки авіації – Генштаб
Сім атак відбили українські захисники біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області – там ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також окупанти завдали авіаудару в районі села Кислівка на Куп’янщині.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Окіп, Лук’янці, Гатище та Вовчанськ на Слобожанському напрямку, а також Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка та Піщане – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атаки, генштаб, куп'янск, обстріли, синьковка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 19:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім атак відбили українські захисники біля села Синьківка Куп’янського району Харківської області – там ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".