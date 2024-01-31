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Враг атаковал у Синьковки на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб

Происшествия 19:23   31.01.2024
Елена Нагорная
Враг атаковал у Синьковки на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Семь атак отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также оккупанты нанесли авиаудар в районе села Кисловка на Купянщине.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Окоп, Лукьянцы, Гатище и Волчанск на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка и Песчаное — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 19:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь атак отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".