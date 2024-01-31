Враг атаковал у Синьковки на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Семь атак отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Также оккупанты нанесли авиаудар в районе села Кисловка на Купянщине.
Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Окоп, Лукьянцы, Гатище и Волчанск на Слобожанском направлении, а также Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка и Песчаное — на Купянском.
Читайте также: Где в ближайшее время будет атаковать армия РФ на Харьковщине: мнение Машовца
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, генштаб, купянск, обстрелы, синьковка, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Враг атаковал у Синьковки на Харьковщине при поддержке авиации — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 19:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь атак отбили украинские защитники возле села Синьковка Купянского района Харьковской области — там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".