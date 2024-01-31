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Где в ближайшее время будет атаковать армия РФ на Харьковщине: мнение Машовца

Общество 12:50   31.01.2024
Виктория Яковенко
Где в ближайшее время будет атаковать армия РФ на Харьковщине: мнение Машовца Фото: sprotyv.info

На Купянском направлении, скорее всего, в ближайшее время россияне попытаются зайти во фланг и тыл украинских подразделений, обороняющихся по рубежу Кисловка – Котляровка, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Вполне возможно, что для этого противник попытается «нарастить свои усилия» за счет подразделений 27-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) или 153-го танкового полка», — пишет Машовец.

Аналитик отметил, что замысел противника в Харьковской области — выход на левый берег реки Оскол. Также Машовец не исключает, что россияне могут начать активно наступать в сторону села Песчаное, однако такой вариант менее вероятен.

Среди вариантов — попытка зайти в тыл украинских подразделений, которые обороняются в районе села Берестовое.

«Но, на мой взгляд, это более сложная задача для войск противника, чем действия в северном направлении. К тому же, очевидно, что для того, чтобы «свернуть» оборону ВСУ перед 27-й омсбр, подразделениям 47-й танковой дивизии противника придется «вытеснять» украинские подразделения из района Песчаного. На мой субъективный взгляд, на данный момент непосредственной угрозы прорыва противника к реке Оскол где-то на отрезке между селами Глушковка и Кругляковка нет, она возникнет чуть позже», — добавил Машовец.

Он заявил, что сложная ситуация и вблизи села Синьковка.

«Очевидно, передовые подразделения противника сумели закрепиться на опушке леса к северу от Синьковки, откуда постоянно пытаются прорваться прямо в село, или продвинуться за него, обходя его с запада. В свою очередь, левофланговые подразделения 138-й омсбр противника, вероятно, пытаются продвинуться на юго-восточном направлении между рекой Оскол и железной дорогой, идущей с севера, со стороны Двуречной на Купянск», — рассказал Машовец.

Он добавил, что кроме этого, противник периодически «подключает» к этим атакам участок, который находится южнее села Ольшана. Так россияне пытаются растянуть оборону ВСУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении, скорее всего, в ближайшее время россияне попытаются зайти во фланг и тыл украинских подразделений, обороняющихся по рубежу Кисловка – Котляровка, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.".