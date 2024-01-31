Ситуация на Купянском направлении: данные Мельника и пограничников
Россияне продолжают пытаться добиться успехов на Купянском направлении. В частности, активно штурмуют в районе Табаевки и Синьковки.
«Все попытки — неудачные, штурмовать наши позиции. Табаевка – это не очень важный населенный пункт. Если сравнивать Табаевку и Синьковку, то Синьковка является более важным населенным пунктом. Ведь именно через нее пролегает самый легкий и быстрый путь в Купянск. Потому что мы знаем, что Купянск остается основной целью. Табаевка – это такой второстепенный населенный пункт», — сказал в эфире нацмарафона начальник пресс-службы штурмовой бригады «Стальная граница» Иван Шевцов.
При этом Шевцов отметил, что у украинских воинов достаточно мужества и боеприпасов. Однако самое главное – это жизнь военных.
«Если будут создаваться такие обстоятельства, что для того, чтобы сохранить их жизнь, нужно отойти, то мы все же, я думаю, что отойдем. Решения для того, чтобы отступить на более подготовленные позиции, откуда можно будет продолжать бой, но все же жизнь и здоровье своих бойцов мы сохраним», — добавил Шевцов.
О ситуации в Купянском направлении рассказал и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник. По его словам, оккупанты пытаются добиться успехов здесь еще с марта прошлого года.
«То есть можете себе представить количество отбитых наступлений, уничтоженных оккупантов и демилитаризованной техники рашистов за почти год, если ежедневно около 10 таких попыток разбиваются о нашу оборону. За прошедшие сутки, например, наши бойцы отбили 5 атак врага возле Синьковки. Держим строй, поддерживаем войска и верим в Силы обороны!», — заявил Мельник.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ворог, враг, Купянское, Мельник, направление, рф, синьковка, ситуация, Табаевка;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 11:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне продолжают пытаться добиться успехов на Купянском направлении. В частности, активно штурмуют в районе Табаевки и Синьковки.".