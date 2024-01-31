Ситуація на Куп’янському напрямку: дані Мельника та прикордонників
Росіяни продовжують намагатися досягти успіхів на Куп’янському напрямку. Зокрема, активно штурмують в районі Табаївки та Синьківки.
«Усі спроби – невдалі, штурмувати наші позиції. Табаївка – це не дуже важливий населений пункт. Якщо порівнювати Табаївку і Синьківку, то Синьківка є більш важливим населеним пунктом. Адже саме через неї пролягає найлегший і найшвидший шлях до Куп’янська. Бо, ми знаємо, що Куп’янськ залишається основною ціллю. Табаївка – це такий другорядний населений пункт», – сказав в етері нацмарафону начальник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов.
При цьому Шевцов зазначив, що в українських воїнів достатньо міцності і боєприпасів. Однак найголовніше – це життя військових.
«Якщо будуть створюватись такі обставини, що для того, щоб зберегти їхнє життя, треба відійти, то ми все ж таки, я так думаю, що відійдемо. Рішення для того, щоб відступити на більш підготовлені позиції, звідки можна буде продовжувати вести бій, але все ж таки життя і здоров’я своїх бійців ми збережемо», – додав Шевцов.
Про ситуацію на Куп’янському напрямку розповів і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. За його словами, окупанти намагаються досягти успіхів тут ще з березня торік.
«Тобто, можете собі уявити кількість відбитих наступів, знищених окупантів та демілітаризованої техніки рашистів за майже рік, якщо щоденно близько 10 таких спроб розбиваються об нашу оборону. За минулу добу, наприклад, наші бійці відбили 5 атак ворога біля Синьківки. Тож, тримаємо стрій, підтримуємо військо та віримо в Сили оборони!», – заявив Мельник.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, ворог, Купянское, Мельник, направлення, рф, синьковка, ситуация, Табаевка;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 11:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни продовжують намагатися досягти успіхів на Куп’янському напрямку. Зокрема, активно штурмують в районі Табаївки та Синьківки.".