Live
  • Ср 31.01.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.87
  • EUR 41.08

Ситуація на Куп’янському напрямку: дані Мельника та прикордонників

Суспільство 11:39   31.01.2024
Вікторія Яковенко
Ситуація на Куп’янському напрямку: дані Мельника та прикордонників

Росіяни продовжують намагатися досягти успіхів на Куп’янському напрямку. Зокрема, активно штурмують в районі Табаївки та Синьківки.

«Усі спроби – невдалі, штурмувати наші позиції. Табаївка – це не дуже важливий населений пункт. Якщо порівнювати Табаївку і Синьківку, то Синьківка є більш важливим населеним пунктом. Адже саме через неї пролягає найлегший і найшвидший шлях до Куп’янська. Бо, ми знаємо, що Куп’янськ залишається основною ціллю. Табаївка – це такий другорядний населений пункт», – сказав в етері нацмарафону начальник пресслужби штурмової бригади «Сталевий кордон» Іван Шевцов.

При цьому Шевцов зазначив, що в українських воїнів достатньо міцності і боєприпасів. Однак найголовніше – це життя військових.

«Якщо будуть створюватись такі обставини, що для того, щоб зберегти їхнє життя, треба відійти, то ми все ж таки, я так думаю, що відійдемо. Рішення для того, щоб відступити на більш підготовлені позиції, звідки можна буде продовжувати вести бій, але все ж таки життя і здоров’я своїх бійців ми збережемо», – додав Шевцов.

Про ситуацію на Куп’янському напрямку розповів і начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник. За його словами, окупанти намагаються досягти успіхів тут ще з березня торік.

«Тобто, можете собі уявити кількість відбитих наступів, знищених окупантів та демілітаризованої техніки рашистів за майже рік, якщо щоденно близько 10 таких спроб розбиваються об нашу оборону. За минулу добу, наприклад, наші бійці відбили 5 атак ворога біля Синьківки. Тож, тримаємо стрій, підтримуємо військо та віримо в Сили оборони!», – заявив Мельник.

Читайте також: Російські війська досягли успіхів на критичному маршруті до Куп’янська – ISW

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині шукають чоловіка, який два тижні тому пішов з дому
На Харківщині шукають чоловіка, який два тижні тому пішов з дому
31.01.2024, 13:02
Де найближчим часом атакуватиме армія РФ на Харківщині: думка Машовця
Де найближчим часом атакуватиме армія РФ на Харківщині: думка Машовця
31.01.2024, 12:50
На Харківщині зрадник-поліцейський, який працював на ФСБ РФ, отримав довічне
На Харківщині зрадник-поліцейський, який працював на ФСБ РФ, отримав довічне
31.01.2024, 12:16
Ситуація на Куп’янському напрямку: дані Мельника та прикордонників
Ситуація на Куп’янському напрямку: дані Мельника та прикордонників
31.01.2024, 11:39
Пологовий будинок, який пошкодила РФ у Харкові, відремонтували: коли відкриття
Пологовий будинок, який пошкодила РФ у Харкові, відремонтували: коли відкриття
31.01.2024, 11:10
Головні новини Харкова 31.01: прильоти в передмістях, наліт “шахедів”, фронт
Головні новини Харкова 31.01: прильоти в передмістях, наліт “шахедів”, фронт
31.01.2024, 12:27

Новини за темою:

11:39
Ситуація на Куп’янському напрямку: дані Мельника та прикордонників
19:43
Військові РФ продовжують штурмувати Синьківку на Харківщині – Генштаб
19:27
Генштаб ЗСУ повідомив про 7 атак росіян та авіаудари на Харківщині
19:15
Війська РФ намагалися прорвати оборону біля Піщаного на Харківщині – Генштаб
07:17
На Харківщині ворог ходив в атаки біля Синьківки і Табаївки – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Ситуація на Куп’янському напрямку: дані Мельника та прикордонників»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 11:39;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни продовжують намагатися досягти успіхів на Куп’янському напрямку. Зокрема, активно штурмують в районі Табаївки та Синьківки.".