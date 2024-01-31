Російські війська досягли успіхів на критичному маршруті до Куп’янська – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про успіхи окупантів на дорозі P-07 Куп’янськ – Сватове біля Крохмального. Аналітики вважають, що окупанти зможуть досягти додаткових тактичних, але не стратегічних результатів.

У ISW проаналізували заяви начальника ГУР МО Кирила Буданова про те, що зимово-весняний наступ РФ у 2024 році триватиме в районі адмінкордону Харківської та Луганської областей. На думку Буданова, росіяни націлені вийти до річки Жеребець – і загалом на межі Донбасу. При цьому Буданов заявив, що росіяни не зможуть досягти цих цілей, оскільки будуть повністю виснажені до початку весни.

“Заяви Буданова узгоджуються зі спостереженням ISW про те, що російські війська активізували наступальні операції вздовж цього напрямку з початку січня 2024 року. Російські війська нещодавно досягли тактичних успіхів на південний схід від Куп’янська на критичному маршруті P07 Куп’янськ-Сватове біля Крохмального і, схоже, посилюють атаки на північний захід і захід від Крохмального в напрямку річки Оскіл, – прокоментували в Інституті вивчення війни – Російські війська, швидше за все, зможуть досягти додаткових успіхів на тактичному рівні в районі Куп’янська, але навряд чи зможуть втілити ці тактичні успіхи в більш широкі механізовані маневри, необхідні для оперативно значущого наступу, який міг би захопити велику територію на Харківщині”.

Аналітики зазначають, що частини російських 1-ї гвардійської танкової армії та 6-ї загальновійськової армії ЗВО, які діють у районі Куп’янська, “здатні проводити лобові атаки піхотою, але з того часу не продемонстрували здатність проводити великомасштабні механізовані маневри”.

Водночас в ISW спростували заяви як російського Міноборони, так і так званих “військкорів” про захоплення Табаївки, атаки на Піщане, успіхи в Синьківці та нібито відхід військ Сил оборони з Котлярівки та Кислівки.

“ISW не побачив візуального підтвердження жодної із заяв Росії”, – підкреслили аналітики.

Вони також повідомили, що один із російських “військових блогерів” заявив, що українські сили відбили кілька позицій під час контратак під Табаївкою.

“Російські та українські джерела повідомили про продовження бойових дій на схід від Піщаного і в напрямку Берестового (південніше на схід від Куп’янська). Повідомляється, що підрозділи 20-ї загальновійськової армії РФ (Західний військовий округ) продовжують діяти на Сватівському напрямку на південний схід від Куп’янська”, – навели відомі на цей час подробиці з фронту аналітики ISW.