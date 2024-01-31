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Российские войска добились успехов на критическом маршруте в Купянск — ISW

Мир 08:08   31.01.2024
Оксана Горун
Российские войска добились успехов на критическом маршруте в Купянск — ISW Иллюстрация: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщил об успехах оккупантов на дороге P-07 Купянск — Сватово возле Крахмального. Аналитики считают, что оккупанты смогут добиться дополнительных тактических, но не стратегических результатов.

В ISW проанализировали заявления начальника ГУР МО Кирилла Буданова о том, что зимне-весеннее наступление РФ в 2024 году будет продолжаться в районе админграницы Харьковской и Луганской областей. По мнению Буданова, россияне нацелены выйти к реке Жеребец — и в целом на границы Донбасса. При этом Буданов заявил, что россияне не смогут достичь этих целей, так как будут «полностью истощены» к началу весны.

«Заявления Буданова согласуются с наблюдением ISW о том, что российские войска активизировали наступательные операции вдоль этого направления с начала января 2024 года. Российские войска недавно добились тактических успехов к юго-востоку от Купянска на критическом маршруте P07 Купянск-Сватово возле Крахмального и, похоже, усиливают атаки к северо-западу и западу от Крахмального в направлении реки Оскол, — прокомментировали в Институте изучения войны. — Российские войска, скорее всего, смогут добиться дополнительных успехов на тактическом уровне в районе Купянска, но вряд ли смогут воплотить эти тактические успехи в более широкие механизированные маневры, необходимые для оперативно значимого наступления, которое могло бы захватить большую территорию в Харьковской области».

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Аналитики отмечают, что части российских 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии ЗВО, которые действуют в районе Купянска, «способны проводить лобовые атаки пехотой, но с тех пор не продемонстрировали способность проводить крупномасштабные механизированные маневры».

В то же время в ISW опровергли заявления как российского Минобороны, так и так называемых «военкоров» о захвате Табаевки, атаках на Песчаное, успехах в Синьковке и якобы отходе войск Сил обороны из Котляровки и Кисловки.

«ISW не увидел визуального подтверждения ни одного из заявлений России», — подчеркнули аналитики.

Они также сообщили, что один из российских «военных блогеров» заявил, что украинские силы отбили несколько позиций в ходе контратак под Табаевкой.

«Российские и украинские источники сообщили о продолжении боевых действий восточнее Песчаного и в направлении Берестового (юго-восточнее Купянска). Сообщается, что подразделения 20-й общевойсковой армии РФ (Западный военный округ) продолжают действовать на Сватовском направлении к юго-востоку от Купянска», — сообщили известные на данные момент подробности с фронта аналитики ISW.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 08:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил об успехах оккупантов на дороге P-07 Купянск — Сватово возле Крахмального. Аналитики считают, что оккупанты смогут добиться дополнительных тактических, но не стратегических результатов".