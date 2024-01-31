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Де найближчим часом атакуватиме армія РФ на Харківщині: думка Машовця

Суспільство 12:50   31.01.2024
Вікторія Яковенко
Де найближчим часом атакуватиме армія РФ на Харківщині: думка Машовця

На Куп’янському напрямку, найбільш ймовірно, найближчим часом росіяни спробують зайти у фланг та тил українських підрозділів, які обороняються по рубежу Кислівка – Котлярівка, повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

«Цілком можливо, що для цього противник спробує «наростити свої зусилля» за рахунок підрозділів 27-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр), або 153-го танкового полку», – пише Машовець.

Аналітик зазначив, що задум противника на Харківщині – вихід на лівий берег річки Оскіл. Також Машовець не виключає, що росіяни можуть почати активно наступати у бік села Піщане, однак такий варіант – менш ймовірний.

Серед варіантів також – спроба зайти у тил українських підрозділів, які обороняються в районі села Берестове.

«Але, на мій погляд, це складніше завдання для військ противника, ніж дії у північному напрямку. До того ж, очевидно, що аби «звернути» оборону ЗСУ перед 27-ю омсбр, підрозділам 47-ї танкової дивізії противника таки доведеться «витісняти» українські підрозділи з району Піщаного. На мій суб’єктивний погляд, зараз, безпосередньої загрози прориву противника до річки Оскіл, десь на відтинку між селами Глушківка та Кругляківка немає, вона виникне трохи пізніше», – додав Машовець.

Він заявив, що складна наразі ситуація і поблизу села Синьківка.

«Очевидно, передові підрозділи противника зуміли закріпитися на опушці лісу північніше Синьківки, звідки постійно намагаються прорватися прямо у село, або просунутись за нього, обходячи його із заходу. В свою чергу, лівофлангові підрозділи 138-ї омсбр противника, ймовірно, намагаються просунутись у південно-східному напрямку між річкою Оскіл та залізницею, яка веде з півночі, з боку Дворічної на Куп’янськ», – розповів Машовець.

Він додав, що крім цього, противник періодично «підключає» до цих атак ділянку, яка знаходиться південніше села Вільшана. Так росіяни намагаються «розтягнути» оборону ЗСУ.

Читайте також: Ситуація на Куп’янському напрямку: дані Мельника та прикордонників

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Де найближчим часом атакуватиме армія РФ на Харківщині: думка Машовця»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 12:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку, найбільш ймовірно, найближчим часом росіяни спробують зайти у фланг та тил українських підрозділів, які обороняються по рубежу Кислівка – Котлярівка, повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.".