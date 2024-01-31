“Харків під ударом ворожих БпЛА”: містяни чують вибухи
Декілька груп “шахедів” рухаються у напрямку Харкова, повідомило о 23:07 командування Повітряних сил ЗСУ.
“Ворожі БпЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено”, – пише начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
“Загроза для міста триває – Харків під ударом ворожих БпЛА”, – написав Мельник о 23:14.
Харків’яни чують вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликає бути в укриттях.
Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в регіоні о 22:27. Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що над Харківщиною ймовірно «шахеди».
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, воздушные силы, дрони, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 23:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька груп “шахедів” рухаються у напрямку Харкова, повідомило о 23:07 командування Повітряних сил ЗСУ.".