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“Харків під ударом ворожих БпЛА”: містяни чують вибухи

Події 23:16   31.01.2024
Олена Нагорна
“Харків під ударом ворожих БпЛА”: містяни чують вибухи

Декілька груп “шахедів” рухаються у напрямку Харкова, повідомило о 23:07 командування Повітряних сил ЗСУ.

“Ворожі БпЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено”, – пише начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Загроза для міста триває – Харків під ударом ворожих БпЛА”, – написав Мельник о 23:14.

Харків’яни чують вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликає бути в укриттях.

Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в регіоні о 22:27. Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що над Харківщиною ймовірно «шахеди».

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 23:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декілька груп “шахедів” рухаються у напрямку Харкова, повідомило о 23:07 командування Повітряних сил ЗСУ.".