“Харків під ударом ворожих БпЛА”: містяни чують вибухи

Декілька груп “шахедів” рухаються у напрямку Харкова, повідомило о 23:07 командування Повітряних сил ЗСУ.

“Ворожі БпЛА в районі міста Харків. Не покидайте укриття. Нагадую, що знімати роботу наших захисників неба заборонено”, – пише начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Загроза для міста триває – Харків під ударом ворожих БпЛА”, – написав Мельник о 23:14.

Харків’яни чують вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликає бути в укриттях.

Нагадаємо, повітряну тривогу було оголошено в регіоні о 22:27. Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало, що над Харківщиною ймовірно «шахеди».