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Работа в Харькове и области: вакансии от 15 до 25 тысяч гривен

Общество 12:05   01.02.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии от 15 до 25 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 1 февраля в Харьковской области актуальны 725 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия оператора машинного доения с зарплатой в 25 тысяч гривен. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах будет иметь 20 тысяч, а слесарь-электромонтажник – 18.

Сверлильщик будет зарабатывать 17200 гривен, администратор системы – 16800, юрисконсульт – 16250, учитель заведения общего среднего образования – 16 тысяч, служащий на складе (кладовщик) – 15600, врач ветеринарной медицины – 15200, а пекарь – 15 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте также: «Эта работа спасает жизни»: вакансии в центре крови в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 февраля 2024 в 12:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 1 февраля в Харьковской области актуальны 725 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".