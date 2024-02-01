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Робота у Харкові та області: вакансії від 15 до 25 тисяч гривень

Суспільство 12:05   01.02.2024
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: вакансії від 15 до 25 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 1 лютого у Харківській області актуальні 725 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія оператора машинного доїння із зарплатою 25 тисяч гривень. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах матиме 20 тисяч, а слюсар-електромонтажник – 18.

Свердлувальник зароблятиме 17200 гривень, адміністратор системи – 16800, юрисконсульт – 16250, вчитель закладу загальної середньої освіти – 16 тисяч, службовець на складі (комірник) – 15600, лікар ветеринарної медицини – 15200, а пекар – 15 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте також: «Ця робота рятує життя»: вакансії в центрі крові у Харкові

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2024 в 12:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 1 лютого у Харківській області актуальні 725 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".