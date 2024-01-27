Live
  • Сб 27.01.2024
    • Харків
  •   0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

«Ця робота рятує життя»: вакансії в центрі крові у Харкові

Суспільство 10:03   27.01.2024
Вікторія Яковенко
«Ця робота рятує життя»: вакансії в центрі крові у Харкові Фото: Харківський обласний центр служби крові

У Харківському обласному центрі служби крові пропонують роботу.

Серед актуальних вакансій: лікар-терапевт, завідувач лабораторії, сестра медична, лаборант, реєстратор медичний інженер з метрології та технік.

«Не просто вакансії, ця робота рятує життя інших. Ставай частиною нашої сімʼї центра крові в Харкові. Роботою у нас пишаються!», – йдеться у повідомленні.

Звертатися за телефоном: 0969093811.

01
Фото: Харківський обласний центр служби крові

Читайте також: Робота в Харкові з пільгами: КП оголосило про вакансії

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 27 січня: атаки РФ, пожежі через обстріли
Головні новини Харкова 27 січня: атаки РФ, пожежі через обстріли
27.01.2024, 10:13
«Ця робота рятує життя»: вакансії в центрі крові у Харкові
«Ця робота рятує життя»: вакансії в центрі крові у Харкові
27.01.2024, 10:03
Сьогодні 27 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 січня: яке свято та день в історії
27.01.2024, 06:00
Поранений поліцейський і руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині (фото)
Поранений поліцейський і руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині (фото)
27.01.2024, 08:39
Генштаб ЗСУ повідомив про атаки РФ на Харківщині
Генштаб ЗСУ повідомив про атаки РФ на Харківщині
27.01.2024, 07:14
П’ять пожеж виникли за добу на Харківщині через обстріли РФ: є постраждалий
П’ять пожеж виникли за добу на Харківщині через обстріли РФ: є постраждалий
27.01.2024, 07:48

Новини за темою:

07:51
Робота в Харкові з пільгами: КП оголосило про вакансії
14:42
Робота в Харкові та області: кому пропонують найбільші зарплати
12:18
Робота у Харкові та області: вакансії від 14 до 25 тис. гривень
10:51
Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій
09:36
Робота в поліції: на Харківщині відкриті вакансії

Ви читали новину: ««Ця робота рятує життя»: вакансії в центрі крові у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 10:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському обласному центрі служби крові пропонують роботу.".