«Ця робота рятує життя»: вакансії в центрі крові у Харкові
Фото: Харківський обласний центр служби крові
У Харківському обласному центрі служби крові пропонують роботу.
Серед актуальних вакансій: лікар-терапевт, завідувач лабораторії, сестра медична, лаборант, реєстратор медичний інженер з метрології та технік.
«Не просто вакансії, ця робота рятує життя інших. Ставай частиною нашої сімʼї центра крові в Харкові. Роботою у нас пишаються!», – йдеться у повідомленні.
Звертатися за телефоном: 0969093811.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 10:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському обласному центрі служби крові пропонують роботу.".