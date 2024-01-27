«Ця робота рятує життя»: вакансії в центрі крові у Харкові

У Харківському обласному центрі служби крові пропонують роботу.

Серед актуальних вакансій: лікар-терапевт, завідувач лабораторії, сестра медична, лаборант, реєстратор медичний інженер з метрології та технік.

«Не просто вакансії, ця робота рятує життя інших. Ставай частиною нашої сімʼї центра крові в Харкові. Роботою у нас пишаються!», – йдеться у повідомленні.

Звертатися за телефоном: 0969093811.