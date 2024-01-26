Робота в Харкові з пільгами: КП оголосило про вакансії

КП “Харківблагоустрій” шукає інженера, майстрів, двірників, тракториста, токаря та слюсарів-ремонтників.

Про вакансії у Харкові повідомили комунальники. У КП “Харківблагоустрій” наголосили: пропонують “офіційне працевлаштування, своєчасну оплату праці, пільги на оплату житлово-комунальних послуг”.

Підприємству потрібні:

➡️ інженер у відділ з санітарного утримання, благоустрою та інформаційного забезпечення;

➡️ майстри в Індустріальний, Київський, Холодногірський та Основ’янський райони.

Вимоги, які виставляють до кандидатів: наявність вищої освіти, досвід роботи зі спеціальності та вміння працювати на ПК. Звертатися можна за телефоном: (066) 800-20-28 (пн-пт 9:00-16:00).

“Також підприємство запрошує у свою команду робітників з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями (вакансії є у кожному районі міста). Окрім цього, є вакансії для трактористів, токаря 5-го розряду, слюсарів-ремонтників автотракторної техніки”, – зазначили в КП. Інформацію про працевлаштування на ці вакансії можна отримати за телефоном (050) 401-51-13.