Робота в Харкові та області: кому пропонують найбільші зарплати

Станом на 25 січня в Харківській області актуальні 717 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія інженера–програміста з зарплатою 28500 гривень. Головний інженер матиме 25300, а машиніст крана – 22360 гривень.

Спеціаліст держслужби зароблятиме 20500 гривень, водій автотранспортних засобів – 20 тисяч, електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування – 17 тисяч, адміністратор системи – 16800, бетоняр – 16230, заступник головного енергетика – 15 тисяч, а бухгалтер – 12 тисяч гривень.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.