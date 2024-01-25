Live
  • Чт 25.01.2024
    • Харків
  •   0°С
  • USD 37.53
  • EUR 40.88

Робота в Харкові та області: кому пропонують найбільші зарплати

Суспільство 14:42   25.01.2024
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: кому пропонують найбільші зарплати Фото: ХОВА

Станом на 25 січня в Харківській області актуальні 717 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія інженера–програміста з зарплатою 28500 гривень. Головний інженер матиме 25300, а машиніст крана – 22360 гривень.

Спеціаліст держслужби зароблятиме 20500 гривень, водій автотранспортних засобів – 20 тисяч, електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування – 17 тисяч, адміністратор системи – 16800, бетоняр – 16230, заступник головного енергетика – 15 тисяч, а бухгалтер – 12 тисяч гривень.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 063 847 83 67, 096 055 48 69, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Читайте також: Нова професія та гранти на бізнес – перспективи для захисників на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На борту ІЛ-76 мали летіти російські військові VIP-персони – ГУР (відео)
На борту ІЛ-76 мали летіти російські військові VIP-персони – ГУР (відео)
25.01.2024, 15:34
Зруйнували будинки, влаштували пожежі – росіяни били по Харківщині С-300(фото)
Зруйнували будинки, влаштували пожежі – росіяни били по Харківщині С-300(фото)
25.01.2024, 08:17
Казка в метро Харкова закінчилась: новорічний декор розбирають (відео)
Казка в метро Харкова закінчилась: новорічний декор розбирають (відео)
25.01.2024, 15:20
Робота в Харкові та області: кому пропонують найбільші зарплати
Робота в Харкові та області: кому пропонують найбільші зарплати
25.01.2024, 14:42
Ще одна війна. США та Іран близькі до конфронтації на Близькому Сході – CNN
Ще одна війна. США та Іран близькі до конфронтації на Близькому Сході – CNN
25.01.2024, 14:17
Вибиті вікна й вітражі: РФ пошкодила собор у центрі Харкова (відео вибуху)
Вибиті вікна й вітражі: РФ пошкодила собор у центрі Харкова (відео вибуху)
25.01.2024, 12:08

Новини за темою:

12:18
Робота у Харкові та області: вакансії від 14 до 25 тис. гривень
10:51
Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій
09:36
Робота в поліції: на Харківщині відкриті вакансії
16:51
Вакансії в Харкові: метрополітен запрошує на постійну роботу
21:01
Безробіття знизилося: 15 тисяч людей працевлаштувалися на Харківщині у 2023-му

Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: кому пропонують найбільші зарплати»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2024 в 14:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 25 січня в Харківській області актуальні 717 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".