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Нова професія та гранти на бізнес – перспективи для захисників на Харківщині

Суспільство 20:36   17.01.2024
Олена Нагорна
Нова професія та гранти на бізнес – перспективи для захисників на Харківщині

139 учасників бойових дій у 2023 році отримали послуги центру зайнятості на Харківщині. Кожен сьомий знайшов роботу. Сімох залучили до суспільно корисних робіт. У межах проєкту “єРобота” п’ятеро отримали гранти на створення бізнесу.

“Служба зайнятості пропонує безкоштовно підвищити кваліфікацію або здобути нову професію у навчальних закладах служби, або здобути ваучер на навчання. Учасники бойових дій та члени їхніх сімей можуть отримати грант на створення або розвиток власного бізнесу”, – повідомив МГ “Об’єктив” директор обласного центру зайнятості Олександр Котуков.

За його словами, профнавчання безробітних відбувається на базі Харківського центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості та на підприємствах області. Для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю навчання безплатне.

Крім того, зараз діє проєкт, що дозволяє ветеранам та людям, які отримали інвалідність через війну, незалежно від наявності статусу безробітного безплатно пройти профнавчання за робітничими професіями у ХЦПТО ДСЗ. Йдеться про 36 професій та 19 освітніх програм підвищення кваліфікації.

Якщо людина не зареєстрована у службі зайнятості як безробітна, але має професійно-технічну або вищу освіту, вона також може безплатно отримати ваучер на навчання. Для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх подружжів запроваджено програму підприємництва, яка передбачає надання грантів до мільйона гривень. Подати заявку можна через портал “Дія”.

Ветерани можуть звернутися до будь-якої філії обласного центру зайнятості. “Гаряча лінія” працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за тел.: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68 або онлайн в телеграм-каналі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 20:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "139 учасників бойових дій у 2023 році отримали послуги центру зайнятості на Харківщині. Кожен сьомий знайшов роботу.".