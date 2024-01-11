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Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій

Економіка 10:51   11.01.2024
Оксана Горун
Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій

У Харкові та інших населених пунктах регіону зараз пропонують роботу із зарплатою до 30 тисяч гривень – про це свідчать дані ХОВА та обласної Служби зайнятості.

За даними ХОВА, у регіоні на 11 січня актуально 586 вакансій. Десятка найкращих пропозицій тижня виглядає так:

1. Механік-налагоджувальник – 30 000 грн.
2. Слюсар-ремонтник –  25 000 грн.
3. Фахівець із публічних закупівель – 20 000 грн.
4. Інженер з охорони праці – 19 800 грн.
5. Юрисконсульт – 18 300 грн.
6. Електрогазозварник – 18 000 грн.
7. Шліфувальник – 17 800 грн.
8. Озеленювач – 12 000 грн.
9. В’язальник – 11 850 грн.
10. Інспектор санітарний – 11 700  грн.

Повний список відкритих на Харківщині вакансій – за посиланням.

Читайте також: Вакансії в Харкові: метрополітен запрошує на постійну роботу

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 10:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та інших населених пунктах регіону зараз пропонують роботу із зарплатою до 30 тисяч гривень – про це свідчать дані ХОВА та обласної Служби зайнятості".