Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій

У Харкові та інших населених пунктах регіону зараз пропонують роботу із зарплатою до 30 тисяч гривень – про це свідчать дані ХОВА та обласної Служби зайнятості.

За даними ХОВА, у регіоні на 11 січня актуально 586 вакансій. Десятка найкращих пропозицій тижня виглядає так:

1. Механік-налагоджувальник – 30 000 грн.

2. Слюсар-ремонтник – 25 000 грн.

3. Фахівець із публічних закупівель – 20 000 грн.

4. Інженер з охорони праці – 19 800 грн.

5. Юрисконсульт – 18 300 грн.

6. Електрогазозварник – 18 000 грн.

7. Шліфувальник – 17 800 грн.

8. Озеленювач – 12 000 грн.

9. В’язальник – 11 850 грн.

10. Інспектор санітарний – 11 700 грн.

Повний список відкритих на Харківщині вакансій – за посиланням.