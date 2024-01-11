Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій
У Харкові та інших населених пунктах регіону зараз пропонують роботу із зарплатою до 30 тисяч гривень – про це свідчать дані ХОВА та обласної Служби зайнятості.
За даними ХОВА, у регіоні на 11 січня актуально 586 вакансій. Десятка найкращих пропозицій тижня виглядає так:
1. Механік-налагоджувальник – 30 000 грн.
2. Слюсар-ремонтник – 25 000 грн.
3. Фахівець із публічних закупівель – 20 000 грн.
4. Інженер з охорони праці – 19 800 грн.
5. Юрисконсульт – 18 300 грн.
6. Електрогазозварник – 18 000 грн.
7. Шліфувальник – 17 800 грн.
8. Озеленювач – 12 000 грн.
9. В’язальник – 11 850 грн.
10. Інспектор санітарний – 11 700 грн.
Повний список відкритих на Харківщині вакансій – за посиланням.
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- Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: вакансии, новини Харкова, областная служба занятости, робота, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Січня 2024 в 10:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та інших населених пунктах регіону зараз пропонують роботу із зарплатою до 30 тисяч гривень – про це свідчать дані ХОВА та обласної Служби зайнятості".