Live
  • Ср 03.01.2024
    • Харків
  •   -5°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.72

Вакансії в Харкові: метрополітен запрошує на постійну роботу

Суспільство 16:51   03.01.2024
Оксана Якушко
Вакансії в Харкові: метрополітен запрошує на постійну роботу

Вакансії електромонтерів, токарів, інженерів є у Харківському метрополітені.

Комунальне підприємство «Харківський метрополітен» запрошує на постійну роботу харків’ян та мешканців Харківської області за наступними професіями:

– електромонтер контактної мережі (3, 4, 5 розряд);

– електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (3, 4, 5 розряд);

– електромонтер оперативно-виїзної бригади (4, 5 розряд);

– електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній (4, 5 розряд);

– токар (5 розряд).

Вимоги до кандидатів:

Професійно-технічна освіта відповідного напрямку, стаж роботи за фахом, для військовозобов’язаних громадян – дійсний військово-обліковий документ.

А також:

– інженер-диспетчер  груповий.

Вимоги до кандидатів:

Повна або базова вища освіта за відповідним напрямом енергетичного профілю, стаж роботи за фахом, для військовозобов’язаних громадян – дійсний військово-обліковий документ.

Контактні телефони:

(050) 364 75 43, (050) 325 65 84 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).

Читайте також: Харків’янам пропонують роботу в метро

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вакансії в Харкові: метрополітен запрошує на постійну роботу
Вакансії в Харкові: метрополітен запрошує на постійну роботу
03.01.2024, 16:51
Обходити російські РЕБ навчилися харківські прикордонники під Куп’янськом
Обходити російські РЕБ навчилися харківські прикордонники під Куп’янськом
03.01.2024, 15:48
Близько 10 тисяч харків’ян залишилися без води через ракетні обстріли 2 січня
Близько 10 тисяч харків’ян залишилися без води через ракетні обстріли 2 січня
03.01.2024, 14:44
На Харківщині заборонили стрибати в ополонку на Водохреща
На Харківщині заборонили стрибати в ополонку на Водохреща
03.01.2024, 14:03
Головні новини Харкова 3.01: 28 осіб у лікарні, 10 тисяч харків’ян без води
Головні новини Харкова 3.01: 28 осіб у лікарні, 10 тисяч харків’ян без води
03.01.2024, 14:55
Туман, мокрий сніг, ожеледиця. Негода буде завтра на дорогах Харківщини
Туман, мокрий сніг, ожеледиця. Негода буде завтра на дорогах Харківщини
03.01.2024, 13:33

Новини за темою:

21:01
Безробіття знизилося: 15 тисяч людей працевлаштувалися на Харківщині у 2023-му
15:40
Харків’янам пропонують роботу в метро
11:16
Робота на Харківщині: пропонують зарплати до 35 тис. грн
14:43
У метро Харкова пропонують роботу: які є вакансії
20:12
Роботу в Нацполіції пропонують харків’янам: які є вакансії

Ви читали новину: «Вакансії в Харкові: метрополітен запрошує на постійну роботу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 16:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вакансії електромонтерів, токарів, інженерів є у Харківському метрополітені.".