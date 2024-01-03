Вакансії в Харкові: метрополітен запрошує на постійну роботу

Вакансії електромонтерів, токарів, інженерів є у Харківському метрополітені.

Комунальне підприємство «Харківський метрополітен» запрошує на постійну роботу харків’ян та мешканців Харківської області за наступними професіями:

– електромонтер контактної мережі (3, 4, 5 розряд);

– електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (3, 4, 5 розряд);

– електромонтер оперативно-виїзної бригади (4, 5 розряд);

– електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній (4, 5 розряд);

– токар (5 розряд).

Вимоги до кандидатів:

Професійно-технічна освіта відповідного напрямку, стаж роботи за фахом, для військовозобов’язаних громадян – дійсний військово-обліковий документ.

А також:

– інженер-диспетчер груповий.

Вимоги до кандидатів:

Повна або базова вища освіта за відповідним напрямом енергетичного профілю, стаж роботи за фахом, для військовозобов’язаних громадян – дійсний військово-обліковий документ.

Контактні телефони:

(050) 364 75 43, (050) 325 65 84 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).