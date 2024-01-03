Вакансії в Харкові: метрополітен запрошує на постійну роботу
Вакансії електромонтерів, токарів, інженерів є у Харківському метрополітені.
Комунальне підприємство «Харківський метрополітен» запрошує на постійну роботу харків’ян та мешканців Харківської області за наступними професіями:
– електромонтер контактної мережі (3, 4, 5 розряд);
– електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (3, 4, 5 розряд);
– електромонтер оперативно-виїзної бригади (4, 5 розряд);
– електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній (4, 5 розряд);
– токар (5 розряд).
Вимоги до кандидатів:
Професійно-технічна освіта відповідного напрямку, стаж роботи за фахом, для військовозобов’язаних громадян – дійсний військово-обліковий документ.
А також:
– інженер-диспетчер груповий.
Вимоги до кандидатів:
Повна або базова вища освіта за відповідним напрямом енергетичного профілю, стаж роботи за фахом, для військовозобов’язаних громадян – дійсний військово-обліковий документ.
Контактні телефони:
(050) 364 75 43, (050) 325 65 84 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).
Читайте також: Харків’янам пропонують роботу в метро
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вакансии, метро, метрополитен, робота, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вакансії в Харкові: метрополітен запрошує на постійну роботу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 16:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вакансії електромонтерів, токарів, інженерів є у Харківському метрополітені.".