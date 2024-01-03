Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу

Вакансии электромонтеров, токарей, инженеров есть в Харьковском метрополитене.

Коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен» приглашает на постоянную работу харьковчан и жителей Харьковской области по следующим профессиям:

– электромонтер контактной сети (3, 4, 5 разряд);

— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3, 4, 5 разряд);

— электромонтер оперативно-выездной бригады (4, 5 разряд);

— электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (4, 5 разряд);

— токарь (5 разряд).

Требования к кандидатам:

профессионально-техническое образование соответствующего направления, стаж работы по специальности, для военнообязанных граждан – действительный военно-учетный документ.

А также:

— инженер-диспетчер групповой.

Требования к кандидатам:

полное или базовое высшее образование по соответствующему направлению энергетического профиля, стаж работы по специальности, для военнообязанных граждан – действительный военно-учетный документ.

Контактные телефоны:

(050) 364 75 43, (050) 325 65 84 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).

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