Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу
Вакансии электромонтеров, токарей, инженеров есть в Харьковском метрополитене.
Коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен» приглашает на постоянную работу харьковчан и жителей Харьковской области по следующим профессиям:
– электромонтер контактной сети (3, 4, 5 разряд);
— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3, 4, 5 разряд);
— электромонтер оперативно-выездной бригады (4, 5 разряд);
— электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (4, 5 разряд);
— токарь (5 разряд).
Требования к кандидатам:
профессионально-техническое образование соответствующего направления, стаж работы по специальности, для военнообязанных граждан – действительный военно-учетный документ.
А также:
— инженер-диспетчер групповой.
Требования к кандидатам:
полное или базовое высшее образование по соответствующему направлению энергетического профиля, стаж работы по специальности, для военнообязанных граждан – действительный военно-учетный документ.
Контактные телефоны:
(050) 364 75 43, (050) 325 65 84 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вакансии, метро, метрополитен, работа, робота, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 16:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вакансии электромонтеров, токарей, инженеров есть в Харьковском метрополитене.".