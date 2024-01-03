Live
  • Ср 03.01.2024
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 38.08
  • EUR 41.72

Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу

Общество 16:51   03.01.2024
Оксана Якушко
Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу Фото: КП «Харківський метрополітен»

Вакансии электромонтеров, токарей, инженеров есть в Харьковском метрополитене.

Коммунальное предприятие «Харьковский метрополитен» приглашает на постоянную работу харьковчан и жителей Харьковской области по следующим профессиям:

– электромонтер контактной сети (3, 4, 5 разряд);
— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3, 4, 5 разряд);
— электромонтер оперативно-выездной бригады (4, 5 разряд);
— электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (4, 5 разряд);
— токарь (5 разряд).

Требования к кандидатам:
профессионально-техническое образование соответствующего направления, стаж работы по специальности, для военнообязанных граждан – действительный военно-учетный документ.

А также:
— инженер-диспетчер групповой.
Требования к кандидатам:
полное или базовое высшее образование по соответствующему направлению энергетического профиля, стаж работы по специальности, для военнообязанных граждан – действительный военно-учетный документ.

Контактные телефоны:
(050) 364 75 43, (050) 325 65 84 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).

Читайте также: Харьковчанам предлагают работу в метро

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 3.01: фронт, 28 раненых, 10 тысяч харьковчан без воды
Главные новости Харькова 3.01: фронт, 28 раненых, 10 тысяч харьковчан без воды
03.01.2024, 14:55
Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу
Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу
03.01.2024, 16:51
С бесплатным проездом, но с конфликтами: прогноз, что ждет Харьков в 2024 году
С бесплатным проездом, но с конфликтами: прогноз, что ждет Харьков в 2024 году
31.12.2023, 21:02
Как выглядит школа в Харькове после ночного удара С-300 (фото)
Как выглядит школа в Харькове после ночного удара С-300 (фото)
03.01.2024, 09:54
Харьковчане сообщают, что слышат взрывы в области
Харьковчане сообщают, что слышат взрывы в области
03.01.2024, 11:54
Обходить российские РЭБ научились харьковские пограничники под Купянском
Обходить российские РЭБ научились харьковские пограничники под Купянском
03.01.2024, 15:48

Новости по теме:

21:01
Безработица снизилась: 15 тысяч людей трудоустроились на Харьковщине в 2023-м
15:40
Харьковчанам предлагают работу в метро
11:16
Работа на Харьковщине: предлагают зарплаты до 35 тыс. грн
14:43
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
20:12
Работу в Нацполиции предлагают харьковчанам: какие есть вакансии

Вы читали новость: «Вакансии в Харькове: метрополитен приглашает на постоянную работу»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 16:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вакансии электромонтеров, токарей, инженеров есть в Харьковском метрополитене.".