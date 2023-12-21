Харьковчанам предлагают работу в метро
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
КП «Харьковский метрополитен» приглашает на постоянную работу харьковчан и жителей области.
Сейчас актуальна вакансия мойщика-уборщика подвижного состава.
Требования к кандидатам: базовое среднее образование, для военнообязанных граждан – действительный военно-учетный документ.
Контактный телефон: (097) 113-43-89 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 15:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковский метрополитен» приглашает на постоянную работу харьковчан и жителей области.".