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Харьковчанам предлагают работу в метро

Общество 15:40   21.12.2023
Виктория Яковенко
Харьковчанам предлагают работу в метро Фото: КП «Харьковский метрополитен»

КП «Харьковский метрополитен» приглашает на постоянную работу харьковчан и жителей области.

Сейчас актуальна вакансия мойщика-уборщика подвижного состава.

Требования к кандидатам: базовое среднее образование, для военнообязанных граждан – действительный военно-учетный документ.

Контактный телефон: (097) 113-43-89 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 15:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковский метрополитен» приглашает на постоянную работу харьковчан и жителей области.".