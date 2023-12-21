Харьковчанам предлагают работу в метро

КП «Харьковский метрополитен» приглашает на постоянную работу харьковчан и жителей области.

Сейчас актуальна вакансия мойщика-уборщика подвижного состава.

Требования к кандидатам: базовое среднее образование, для военнообязанных граждан – действительный военно-учетный документ.

Контактный телефон: (097) 113-43-89 (с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00).