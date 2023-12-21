Харків’янам пропонують роботу в метро
Фото: КП “Харківський метрополітен”
КП «Харківський метрополітен» запрошує на постійну роботу харків’ян та мешканців області.
Наразі актуальна вакансія мийника-прибиральника рухомого складу.
Вимоги до кандидатів: базова середня освіта, для військовозобовʼязаних громадян – дійсний віськово-обліковий документ.
Контактний телефон: (097) 113-43-89 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 15:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківський метрополітен» запрошує на постійну роботу харків’ян та мешканців області.".