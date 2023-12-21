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Харків’янам пропонують роботу в метро

Суспільство 15:40   21.12.2023
Вікторія Яковенко
Харків’янам пропонують роботу в метро Фото: КП “Харківський метрополітен”

КП «Харківський метрополітен» запрошує на постійну роботу харків’ян та мешканців області.

Наразі актуальна вакансія мийника-прибиральника рухомого складу.

Вимоги до кандидатів: базова середня освіта, для військовозобовʼязаних громадян – дійсний віськово-обліковий документ.

Контактний телефон: (097) 113-43-89 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 15:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "КП «Харківський метрополітен» запрошує на постійну роботу харків’ян та мешканців області.".