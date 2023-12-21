Харків’янам пропонують роботу в метро

КП «Харківський метрополітен» запрошує на постійну роботу харків’ян та мешканців області.

Наразі актуальна вакансія мийника-прибиральника рухомого складу.

Вимоги до кандидатів: базова середня освіта, для військовозобовʼязаних громадян – дійсний віськово-обліковий документ.

Контактний телефон: (097) 113-43-89 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).