Харківське КП запрошує на роботу: серед вимог – наявність інтернету
У Харкові КП «Міський інформаційний центр» шукає працівника на посаду оператора диспетчерської служби 1562.
Про це повідомляється у телеграм-каналі служби 1562.
Вимоги до кандидатів: відмінні комунікаційні навички, вільне володіння українською мовою, впевнений користувач ПК, стресостійкість, можливість працювати віддалено, наявність швидкого інтернету.
Основні функції працівника: консультування містян щодо комунальних питань, прийом заявок (повідомлень) від жителів.
Резюме потрібно відправити на електронну пошту: resume.job67@gmail.com.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 1562, диспетчер, заявки, КП, прием, робота, требования;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 14:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові КП «Міський інформаційний центр» шукає працівника на посаду оператора диспетчерської служби 1562.".