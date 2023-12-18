Харківське КП запрошує на роботу: серед вимог – наявність інтернету

У Харкові КП «Міський інформаційний центр» шукає працівника на посаду оператора диспетчерської служби 1562.

Про це повідомляється у телеграм-каналі служби 1562.

Вимоги до кандидатів: відмінні комунікаційні навички, вільне володіння українською мовою, впевнений користувач ПК, стресостійкість, можливість працювати віддалено, наявність швидкого інтернету.

Основні функції працівника: консультування містян щодо комунальних питань, прийом заявок (повідомлень) від жителів.

Резюме потрібно відправити на електронну пошту: resume.job67@gmail.com.