Live
  • Пн 18.12.2023
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.02
  • EUR 40.51

Харківське КП запрошує на роботу: серед вимог – наявність інтернету

Суспільство 14:31   18.12.2023
Вікторія Яковенко
Харківське КП запрошує на роботу: серед вимог – наявність інтернету

У Харкові КП «Міський інформаційний центр» шукає працівника на посаду оператора диспетчерської служби 1562.

Про це повідомляється у телеграм-каналі служби 1562.

Вимоги до кандидатів: відмінні комунікаційні навички, вільне володіння українською мовою, впевнений користувач ПК, стресостійкість, можливість працювати віддалено, наявність швидкого інтернету.

Основні функції працівника: консультування містян щодо комунальних питань, прийом заявок (повідомлень) від жителів.

Резюме потрібно відправити на електронну пошту: resume.job67@gmail.com.

Читайте також: Робота на Харківщині: пропонують зарплати до 35 тис. грн

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 18.12: броньовики для ГУР, підрив, бої під Куп’янськом
Головні новини Харкова 18.12: броньовики для ГУР, підрив, бої під Куп’янськом
18.12.2023, 15:18
План РФ захопити Харків до 2026 року: реакція Залужного на статтю BILD (відео)
План РФ захопити Харків до 2026 року: реакція Залужного на статтю BILD (відео)
18.12.2023, 15:14
В ЄС вигадали, як покарати Орбана за протидію Україні, — FT
В ЄС вигадали, як покарати Орбана за протидію Україні, — FT
18.12.2023, 14:23
Харківське КП запрошує на роботу: серед вимог – наявність інтернету
Харківське КП запрошує на роботу: серед вимог – наявність інтернету
18.12.2023, 14:31
Підрив курсантів на Харківщині: справу передали до суду
Підрив курсантів на Харківщині: справу передали до суду
18.12.2023, 13:22
Харків сьогодні вкриє туман: синоптики попереджають про небезпечну погоду
Харків сьогодні вкриє туман: синоптики попереджають про небезпечну погоду
18.12.2023, 13:52

Новини за темою:


Ви читали новину: «Харківське КП запрошує на роботу: серед вимог – наявність інтернету»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 14:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові КП «Міський інформаційний центр» шукає працівника на посаду оператора диспетчерської служби 1562.".