Робота на Харківщині: пропонують зарплати до 35 тис. грн

ХОВА та обласна Служба зайнятості склали рейтинг найкращих вакансій, які пропонують претендентам на Харківщині.

Загалом у регіоні на 14 грудня актуальні 1155 пропозицій про роботу, що надійшли до Служби зайнятості. Найкращі, з погляду фахівців, виглядають так:

1. Майстер буровий – 35 000 грн.

2. Оператор верстатів з програмним керуванням – 30 000 грн.

3. Механік-налагоджувальник – 29 990 грн.

4. Тваринник – 25 000 грн.

5. Швачка – 24 950 грн.

6. Обрубувач – 21 730 грн.

7. Токар-револьверник – 20 000 грн.

8. Зуборізальник – 19 860 грн.

9. Фрезерувальник – 19 630 грн.

10. Коваль-штампувальник – 17 760 грн.

Повний список вакансій доступний за посиланням.