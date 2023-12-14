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Робота на Харківщині: пропонують зарплати до 35 тис. грн

Суспільство 11:16   14.12.2023
Оксана Горун
Робота на Харківщині: пропонують зарплати до 35 тис. грн

ХОВА та обласна Служба зайнятості склали рейтинг найкращих вакансій, які пропонують претендентам на Харківщині.

Загалом у регіоні на 14 грудня актуальні 1155 пропозицій про роботу, що надійшли до Служби зайнятості. Найкращі, з погляду фахівців, виглядають так:

1. Майстер буровий – 35 000 грн.
2. Оператор верстатів з програмним керуванням – 30 000 грн.
3. Механік-налагоджувальник – 29 990 грн.
4. Тваринник – 25 000 грн.
5. Швачка – 24 950 грн.
6. Обрубувач – 21 730 грн.
7. Токар-револьверник – 20 000 грн.
8. Зуборізальник – 19 860 грн.
9. Фрезерувальник – 19 630 грн.
10. Коваль-штампувальник – 17 760 грн.

Повний список вакансій доступний за посиланням.

Читайте також: Харків’янам пропонують роботу в суді: зарплата та вимоги

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 11:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА та обласна Служба зайнятості склали рейтинг найкращих вакансій, які пропонують претендентам на Харківщині".