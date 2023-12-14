Работа на Харьковщине: предлагают зарплаты до 35 тыс. грн
ХОВА и областная Служба занятости составили рейтинг лучших вакансий, которые предлагают соискателям на Харьковщине.
В целом в регионе на 14 декабря актуальны 1155 предложений о работе, поступивших в Службу занятости. Лучшие, с точки зрения специалистов, выглядят так:
1. Мастер буровой – 35 000 грн.
2. Оператор станков с программным управлением – 30 000 грн.
3. Механик-наладчик – 29 990 грн.
4. Животновод – 25 000 грн.
5. Швея – 24 950 грн.
6. Обрубщик – 21 730 грн.
7. Токарь-револьверщик – 20 000 грн.
8. Зуборезальщик – 19 860 грн.
9. Фрезеровщик – 19 630 грн.
10. Кузнец-штамповщик – 17 760 грн.
Полный список вакансий доступен по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 11:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и областная Служба занятости составили рейтинг лучших вакансий, которые предлагают соискателям на Харьковщине".