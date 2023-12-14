Работа на Харьковщине: предлагают зарплаты до 35 тыс. грн

ХОВА и областная Служба занятости составили рейтинг лучших вакансий, которые предлагают соискателям на Харьковщине.

В целом в регионе на 14 декабря актуальны 1155 предложений о работе, поступивших в Службу занятости. Лучшие, с точки зрения специалистов, выглядят так:

1. Мастер буровой – 35 000 грн.

2. Оператор станков с программным управлением – 30 000 грн.

3. Механик-наладчик – 29 990 грн.

4. Животновод – 25 000 грн.

5. Швея – 24 950 грн.

6. Обрубщик – 21 730 грн.

7. Токарь-револьверщик – 20 000 грн.

8. Зуборезальщик – 19 860 грн.

9. Фрезеровщик – 19 630 грн.

10. Кузнец-штамповщик – 17 760 грн.

Полный список вакансий доступен по ссылке.