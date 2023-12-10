Харьковчанам предлагают работу в суде: зарплата и требования

Хозсуд Харьковской области объявил о поиске сотрудников на три должности. Зарплаты харьковчанам обещают от 9750 до 12 660 грн.

Работников судьи ищут на должности госслужбы категории «В» (на период действия военного положения).

Поработать секретарем судебного заседания (на декретной ставке) предлагают за 9750 грн в месяц (должностной оклад — 6500 грн, увеличен с учетом постановления Кабмина об оплате труда сотрудников госорганов на время военного положения). Среди требований — гражданство Украины, свободное владение украинским языком, высшее образование (достаточно «бакалавра») по специальности «правоведение».

Главному специалисту отдела статистики и информационных технологий (по обеспечению кибербезопасности) предлагают зарплату в 12 660 грн в месяц (оклад 8440 грн). Соискатель должен быть гражданином Украины, владеть украинским языком и иметь высшее образование (достаточно «бакалавра») в области информационных технологий.

Главному специалисты отдела госзакупок и материально-технического обеспечения суда готовы платить 10 545 грн в месяц (оклад 7030 грн). Требования: гражданство Украины, владение украинским языком, высшее образование (достаточно «бакалавра») по бухучету и аудиту или правоведению.

Желающим устроиться на работу, предлагают скачать резюме тут, заполнить его и отправить на электронную почту суда: inbox@hr.arbitr.gov.ua — до 22 декабря 2023 года (включительно) с указанием в теме письма: «Для отдела управления персоналом».