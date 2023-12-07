Работа в Харькове: «горячие» вакансии – кондитер, инженер, врач, менеджер
Областная служба занятости распространила 1161 вакансии, актуальные для Харькова и области на 7 декабря 2023 года, сообщает ХОВА.
1. Менеджер (управляющий) по вопросам регионального развития – 30 000 грн.
2. Кондитер – 25 000 грн.
3. Главный инженер – 20 812 грн.
4. Врач-пульмонолог – 20 000 грн.
5. Механик – 19990 грн.
6. Слесарь-дизелист – 19 800 грн.
7. Водитель погрузчика – 19 000 грн.
8. Электрогазосварщик – 18 000 грн.
9. Государственный аудитор – 17 000 грн.
10. Монтажник наружных трубопроводов – 16 980 грн.
С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в телеграмм или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, работающей с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 06 728 97 45, 097 970 40 68.
Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вакансии, врач, инженер, кондитер, Областной центр занятости, работа, робота, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 17:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областная служба занятости распространила 1161 вакансии, актуальные для Харькова и области на 7 декабря 2023 года, сообщает ХОВА. 1. Менеджер…".