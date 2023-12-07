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Работа в Харькове: «горячие» вакансии – кондитер, инженер, врач, менеджер

Общество 17:13   07.12.2023
Оксана Якушко
Работа в Харькове: «горячие» вакансии – кондитер, инженер, врач, менеджер

Областная служба занятости распространила 1161 вакансии, актуальные для Харькова и области на 7 декабря 2023 года, сообщает ХОВА. 

1. Менеджер (управляющий) по вопросам регионального развития – 30 000 грн.

2. Кондитер – 25 000 грн.

3. Главный инженер – 20 812 грн.

4. Врач-пульмонолог – 20 000 грн.

5. Механик – 19990 грн.

6. Слесарь-дизелист – 19 800 грн.

7. Водитель погрузчика – 19 000 грн.

8. Электрогазосварщик – 18 000 грн.

9. Государственный аудитор – 17 000 грн.

10. Монтажник наружных трубопроводов – 16 980 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в телеграмм или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, работающей с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 06 728 97 45, 097 970 40 68.

Информацию о режиме работы центров занятости см. здесь.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областная служба занятости распространила 1161 вакансии, актуальные для Харькова и области на 7 декабря 2023 года, сообщает ХОВА.  1. Менеджер…".