Робота в Харкові: із «гарячих» вакансій – кондитер, інженер, лікар, менеджер
Обласна служба зайнятості розповсюдила 1161 вакансій, актуальних для Харкова та області на 7 грудня 2023 року, повідомляє ХОВА.
- Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку – 30 000 грн.
- Кондитер – 25 000 грн.
- Головний інженер – 20 812 грн.
- Лікар-пульмонолог – 20 000 грн.
- Механік – 19 990 грн.
- Слюсар-дизеліст – 19 800 грн.
- Водій навантажувача – 19 000 грн.
- Електрогазозварник – 18 000 грн.
- Державний аудитор – 17 000 грн.
- Монтажник зовнішніх трубопроводів – 16 980 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням .
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 06 728 , 097970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.
Читайте також: Робота для вимушених переселенців: де шукати?
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: вакансии, врач, инженер, кондитер, Областной центр занятости, робота, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Робота в Харкові: із «гарячих» вакансій – кондитер, інженер, лікар, менеджер»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 17:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласна служба зайнятості розповсюдила 1161 вакансій, актуальних для Харкова та області на 7 грудня 2023 року, повідомляє ХОВА. ".