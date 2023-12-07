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Робота в Харкові: із «гарячих» вакансій – кондитер, інженер, лікар, менеджер

Суспільство 17:13   07.12.2023
Оксана Якушко
Робота в Харкові: із «гарячих» вакансій – кондитер, інженер, лікар, менеджер

Обласна служба зайнятості розповсюдила 1161 вакансій, актуальних для Харкова та області на 7 грудня 2023 року, повідомляє ХОВА. 

  1. Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку – 30 000 грн.
  2. Кондитер – 25 000 грн.
  3. Головний інженер – 20 812 грн.
  4. Лікар-пульмонолог – 20 000 грн.
  5. Механік – 19 990 грн.
  6. Слюсар-дизеліст – 19 800 грн.
  7. Водій навантажувача – 19 000 грн.
  8. Електрогазозварник – 18 000 грн.
  9. Державний аудитор – 17 000 грн.
  10. Монтажник зовнішніх трубопроводів – 16 980 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням .

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь до телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 06 728 , 097970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обласна служба зайнятості розповсюдила 1161 вакансій, актуальних для Харкова та області на 7 грудня 2023 року, повідомляє ХОВА. ".