Робота для вимушених переселенців: де шукати?
Аби пришвидшити працевлаштування на новому місці, ВПО можуть звернутися до найближчого центру зайнятості.
На Харківщині в пошуках роботи необхідно звернутися до Обласної служби зайнятості за номерами «гарячої лінії» – 0960554869, 0990208721, 0638478367, 0677289745, 0979704068. Працюють з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00. Крім того, служба зайнятості відповідає на всі питання у Телеграм або через віртуального помічника @DCZWorkNowBbot.
Також можна скористатися Єдиним порталом вакансій Державного центру зайнятості за посиланням. Тут зібрано близько 200 тисяч актуальних вакансій по всій країні.
Кого сьогодні шукають роботодавці? Список найбільш актуальних професій:
Медичний працівник, вчитель, бухгалтер, IT-фахівець, касир, швачка, продавець, кухар, слюсар- ремонтник, водій, різноробочий,
підсобний робочий, рієлтор, робітник з утримання багатоквартирних будинків, вантажник, електромонтер.
Нагадаємо, що також ВПО можуть влаштуватися на суспільно корисні роботи в межах проєкту «Армія відновлення» із заробітною платою до 10 050 гривень на місяць.
Крім того, наразі також працюють програми «єРобота», за якою ВПО можуть отримати мікрогранти на розвиток власної справи від 50 до 250 тисяч гривень. Щоб дізнатись всю необхідну інформацію з цих питань, звертайтесь за телефоном: 0638248953.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 12:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аби пришвидшити працевлаштування на новому місці, ВПО можуть звернутися до найближчого центру зайнятості. ".