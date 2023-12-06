Місту не вистачає 2,5 тисячі двірників: яка робота є в КП “Харківблагоустрій”

У КП “Харківблагоустрій” є вакансії дворових робітників у всіх районах міста. Також на роботу запрошують токаря 5-го розряду, водія вантажівки, трактористів, слюсарів-ремонтників автотракторної техніки, майстрів та диспетчера.

Як розповіла МГ “Об’єктив” начальниця відділу кадрів КП “Харківблагоустрій” Марина Волкова, станом на початок листопада у штаті підприємства було понад 4 тисячі співробітників. З них дворових робітників – близько 1600, а необхідно ще близько 2,5 тисяч.

“У водіїв і трактористів п’ятиденний робочий тиждень, однак при несприятливих погодних умовах може бути робота у вихідні. У дворових робітників шестиденний тиждень з одним вихідним – субота або неділя. У майстрів – п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними“, – зазначила начальниця відділу кадрів КП.

За її словами, в інженерно-технічного персоналу зарплата встановлена відповідно до штатного розкладу, у робітників – за відпрацьований час та фактично виконану роботу. Інформацію, що після початку повномасштабної війни дворові робітники стали отримувати менше – Волкова спростовує.

“У нас навпаки підвищили зарплату. 4 тисячі ніхто не отримує. У дворових робітників зарплата вища за мінімальну – без вирахування податків це від 7 тисяч і більше. На руки – від 6200. Усе залежить від того, скільки людина відпрацювала і зробила“, – каже начальниця відділу кадрів.

При цьому, зазначила Волкова, слід враховувати, що КП пропонує соціальні гарантії, пільги на оплату комуналки, спецодяг та обладнання для роботи. А після того, як проїзд у міському транспорті знову стане платним, комунальники продовжать їздити безкоштовно.

Начальниця відділу кадрів розповіла, що підприємство запрошує на роботу людей з області, але поки що не має можливості надавати службове житло: там мешкають переселенці. У КП є працівники, які щодня їздять до Харкова з передмістя та навіть із віддалених населених пунктів. Бронюванню від мобілізації, за словами Волкової, підлягають майже всі спеціальності.

“Ми зобов’язані повідомляти РТЦК про прийнятих на роботу людей. І робітники з комплексного прибирання бронюються, і інженерно-технічні, і водії. Відповідно до розпорядження ХОВА ми можемо забронювати 50% від кількості військовозобов’язаних на підприємстві. Ми рекомендуємо філіям самим вирішувати це питання, кого бронювати. По-справедливому. Це ті працівники, які працюють довше і з повною віддачею“, – пояснила вона.

Як повідомляють у телеграм-каналі підприємства, у майстрах зокрема є потреба у Київському, Холодногірському, Основ’янському та Слобідському районах, а у диспетчері – у Холодногірському. Подробиці щодо працевлаштування можна дізнатися за телефонами (066) 800-20-28 та (050) 401-51-13. Також можна звернутись до центрального офісу КП на вул. Шатилівській, 4 (станція метро “Наукова”).