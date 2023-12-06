Городу не хватает 2,5 тысячи дворников: работа в КП «Харьковблагоустройство»
В КП «Харьковблагоустройство» есть вакансии дворовых рабочих во всех районах города. Также на работу приглашают токаря 5-го разряда, водителя грузовика, трактористов, слесарей-ремонтников автотракторной техники, мастеров и диспетчера.
Как рассказала МГ «Объектив» начальница отдела кадров КП «Харьковблагоустройство» Марина Волкова, по состоянию на начало ноября в штате предприятия было более 4 тысяч сотрудников. Из них дворовых рабочих — около 1600, а необходимо еще около 2,5 тысяч.
«У водителей и трактористов пятидневная рабочая неделя, однако при неблагоприятных погодных условиях может быть работа в выходные. У дворовых рабочих шестидневная неделя с одним выходным — суббота или воскресенье. У мастеров — пятидневная рабочая неделя с двумя выходными», — отметила начальница отдела кадров КП.
По ее словам, у инженерно-технического персонала зарплата установлена в соответствии со штатным расписанием, у рабочих — за отработанное время и фактически выполненную работу. Информацию, что после начала полномасштабной войны дворовые рабочие стали получать меньше — Волкова опровергает.
«У нас наоборот повысили зарплату. 4 тысячи никто не получает. У дворовых рабочих зарплата выше минимальной — без вычета налогов это от 7 тысяч и больше. На руки — от 6200. Все зависит от того, сколько человек отработал и сделал», — говорит начальница отдела кадров.
При этом, отметила Волкова, следует учитывать, что КП предлагает социальные гарантии, льготы на оплату коммуналки, спецодежду и оборудование для работы. А после того, как проезд в городском транспорте снова станет платным, коммунальщики продолжат ездить бесплатно.
Начальница отдела кадров рассказала, что предприятие приглашает на работу людей из области, но пока не имеет возможности предоставлять служебное жилье: там живут переселенцы. В КП есть работники, которые ежедневно ездят в Харьков из пригорода и даже из отдаленных населенных пунктов. Бронированию от мобилизации, по словам Волковой, подлежат почти все специальности.
«Мы обязаны сообщать РТЦК о принятых на работу людях. И рабочие по комплексной уборке бронируются, и инженерно-технические, и водители. В соответствии с распоряжением ХОВА мы можем забронировать 50% от количества военнообязанных на предприятии. Мы рекомендуем филиалам самим решать этот вопрос, кого бронировать. По-справедливому. Это те работники, которые работают дольше и с полной отдачей», — пояснила она.
Как сообщают в Telegram-канале предприятия, в мастерах в частности есть потребность в Киевском, Холодногорском, Основянском и Слободском районах, а в диспетчере — в Холодногорском. Подробности о трудоустройстве можно узнать по телефонам (066) 800-20-28 и (050) 401-51-13. Также можно обратиться в центральный офис КП на ул. Шатиловской, 4 (станция метро «Научная»).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, дворники, работа, Харьков., Харьковблагоустройство;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 09:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковблагоустройство» есть вакансии дворовых рабочих во всех районах города. Также на работу приглашают токаря 5-го разряда, водителя грузовика, трактористов, слесарей-ремонтников автотракторной техники, мастеров и диспетчера.".