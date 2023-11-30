Работа в Харькове: вакансии с зарплатой до 30 тысяч гривен
ХОВА и Областная служба занятости составили ТОП-10 вакансий недели в Харькове и области.
На данный момент в регионе актуальны 1115 вакансий, сообщила пресс-служба ХОВА. Лучшие, по мнению специалистов, выглядят следующим образом:
1. Оператор станков с программным управлением – 30 000 грн.
2. Водитель автотранспортных средств – 25 000 грн.
3. Инженер по охране труда – 24 000 грн.
4. Терапевт речи – 23 000 грн.
5. Оператор клеевого оборудования – 21 000 грн.
6. Тракторист – 20 000 грн.
7. Юрисконсульт – 16 000 грн
8. Оператор станков с программным управлением – 15 000 грн.
9. Машинист (кочегар) котельной – 10 500 грн.
10. Оператор производственного участка – 10 000 грн.
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Полный перечень доступных вакансий в Харькове и области — по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, работа, служба занятости, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 10:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и Областная служба занятости составили ТОП-10 вакансий недели в Харькове и области".