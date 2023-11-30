Работа в Харькове: вакансии с зарплатой до 30 тысяч гривен

ХОВА и Областная служба занятости составили ТОП-10 вакансий недели в Харькове и области.

На данный момент в регионе актуальны 1115 вакансий, сообщила пресс-служба ХОВА. Лучшие, по мнению специалистов, выглядят следующим образом:

1. Оператор станков с программным управлением – 30 000 грн.

2. Водитель автотранспортных средств – 25 000 грн.

3. Инженер по охране труда – 24 000 грн.

4. Терапевт речи – 23 000 грн.

5. Оператор клеевого оборудования – 21 000 грн.

6. Тракторист – 20 000 грн.

7. Юрисконсульт – 16 000 грн

8. Оператор станков с программным управлением – 15 000 грн.

9. Машинист (кочегар) котельной – 10 500 грн.

10. Оператор производственного участка – 10 000 грн.

Полный перечень доступных вакансий в Харькове и области — по ссылке.